Jonathan David, het Canadese toptalent van KAA Gent, haalt het van ervaren rotten Hans Vanaken en Diemerci Mbokani.

Het was een lastige keuze omdat de drie heren op het podium ieder de prijs van Speler van het Seizoen verdienden, ieder op hun eigen manier. Bij de stemming onder onze redacteurs ging de strijd tussen Jonathan David en Hans Vanaken, maar de stemmen van de lezers bezorgden de diamant van KAA Gent de winst.

David werd eerder al verkozen tot Belofte van het Seizoen én had ook al een plaatsje in ons Team van het Seizoen. En dat allemaal dankzij zijn 18 doelpunten, waardoor hij ook bovenaan het topschuttersklassement stond. Die prijs kreeg hij echter niet, want Dieumerci Mbokani scoorde net één keer meer buitenshuis. Mbokani strandt in onze verkiezing dan weer op de derde plek.

Maar nog meer dan zijn doelpunten, toonde David zijn klasse in het spel met prachtige acties, lange dribbels en splijtende passes in de zone van de waarheid. Met een flair die hem zonder enige twijfel bij de beste passers van de competitie plaatst, samen met de onaantastbare Ruud Vormer en zijn eigen teamgenoot Vadis Odjidja, die beiden ook een prachtig seizoen kenden maar niet voldoende bleken voor een plaats op het podium van de meest prestigieuze award van Sport/Voetbalmagazine.

Met zijn buitengewonen kwaliteiten ziet het ernaar uit dat Jonathan David deze zomer de Belgische velden zal verlaten om zich nog meer te ontwikkelen in een van de beste competities in Europa. De Bundesliga, waar de Canadees het liefst wil belanden, kan ook wel eens de volgende stap in zijn beloftevolle carrière zijn. Tenzij de coronacrisis nog roet in het eten gooit.

Het klassement: Jonathan David (KAA Gent) : 44 % Hans Vanaken (Club Brugge) : 31 % Dieumerci Mbokani (Antwerp) : 20 % Vadis Odjidja (KAA Gent) : 3 % Ruud Vormer (Club Brugge) : 2 %

