Na de invalbeurt van Andy King (OH Leuven) zondagavond tegen KAA Gent hebben dit seizoen al spelers van 90 (!) verschillende nationaliteiten in 1A aan een wedstrijd deelgenomen.

Andy King, een Welshman, mocht zondagavond twintig minuten invallen voor OH Leuven tegen KAA Gent. Toen dat gebeurde, was het officieel: dit seizoen hebben al spelers uit negentig verschillende landen hun opwachting gemaakt in de Belgische eerste klasse .

Van die 90 landen komen, logischerwijs, de meeste spelers uit België (227). Daarachter gaapt een grote kloof met de andere landen. Frankrijk staat tweede met 38 spelers, Nederland derde met 14.

De rest van de top tien wordt vooral opgevuld met Afrikaanse landen zoals Kameroen (13), Senegal (12), Ivoorkust (11), Ghana (10) en Nigeria (10). Ook Japan en Duitsland, met elk 11 voetballers, staan nog in de top tien.

Helemaal onderaan staan maar liefst 37 landen met elk slechts één speler in 1A. Voorbeelden daarvan zijn Panama (Amir Murillo van Anderlecht), Nieuw-Zeeland (Liberato Cacace, STVV), Jordanië (Musa Al-Taamari, OH Leuven) en... Italië. Frank Tjadsout, die ook Kameroense roots heeft, was de enige Italiaan in onze competitie en speelde begin dit seizoen 23 minuten voor Charleroi, vooraleer hij terugkeerde naar moederclub AC Milan.

Senegal boven

Opvallend, in aantal gespeelde minuten doen de twaalf Senegalezen het erg goed. Het West-Afrikaanse land vervolledigt na België en Frankrijk namelijk het podium. Nederland staat in dat klassement pas op een vijfde plek.

Wie zijn die Senegalezen? Er is er met Krepin Diatta natuurlijk pas eentje vertrokken, maar verder zijn dat ook: Abdoulaye Seck (Antwerp), Makhtar Gueye (KV Oostende), Mamadou Fall (Charleroi), Franck Kanouté (Cercle Brugge), Ibrahima Seck (Zulte Waregem),...

1B en het buitenland

Ook in 1B kwamen, gezien het beperkte aantal clubs, er dit seizoen al heel wat verschillende nationaliteiten het veld op: 47. Van dat aantal hebben er dertig maar één vertegenwoordiger.

Zeker als je gaat vergelijken met het buitenland, valt het op dat er in België voetballers van veel verschillende nationaliteiten aan de slag zijn. Nederland telt er 54, de Engelse Premier League 56, de Ligue 1 63, in de Duitse Bundesliga zijn ze met 62, in Italië met 67 en in Spanje, tot slot, kwamen er al 55 nationaliteiten voorbij.

Bekijk hier de volledige lijst.

Andy King, een Welshman, mocht zondagavond twintig minuten invallen voor OH Leuven tegen KAA Gent. Toen dat gebeurde, was het officieel: dit seizoen hebben al spelers uit negentig verschillende landen hun opwachting gemaakt in de Belgische eerste klasse .Van die 90 landen komen, logischerwijs, de meeste spelers uit België (227). Daarachter gaapt een grote kloof met de andere landen. Frankrijk staat tweede met 38 spelers, Nederland derde met 14. De rest van de top tien wordt vooral opgevuld met Afrikaanse landen zoals Kameroen (13), Senegal (12), Ivoorkust (11), Ghana (10) en Nigeria (10). Ook Japan en Duitsland, met elk 11 voetballers, staan nog in de top tien.Helemaal onderaan staan maar liefst 37 landen met elk slechts één speler in 1A. Voorbeelden daarvan zijn Panama (Amir Murillo van Anderlecht), Nieuw-Zeeland (Liberato Cacace, STVV), Jordanië (Musa Al-Taamari, OH Leuven) en... Italië. Frank Tjadsout, die ook Kameroense roots heeft, was de enige Italiaan in onze competitie en speelde begin dit seizoen 23 minuten voor Charleroi, vooraleer hij terugkeerde naar moederclub AC Milan.Opvallend, in aantal gespeelde minuten doen de twaalf Senegalezen het erg goed. Het West-Afrikaanse land vervolledigt na België en Frankrijk namelijk het podium. Nederland staat in dat klassement pas op een vijfde plek.Wie zijn die Senegalezen? Er is er met Krepin Diatta natuurlijk pas eentje vertrokken, maar verder zijn dat ook: Abdoulaye Seck (Antwerp), Makhtar Gueye (KV Oostende), Mamadou Fall (Charleroi), Franck Kanouté (Cercle Brugge), Ibrahima Seck (Zulte Waregem),...Ook in 1B kwamen, gezien het beperkte aantal clubs, er dit seizoen al heel wat verschillende nationaliteiten het veld op: 47. Van dat aantal hebben er dertig maar één vertegenwoordiger. Zeker als je gaat vergelijken met het buitenland, valt het op dat er in België voetballers van veel verschillende nationaliteiten aan de slag zijn. Nederland telt er 54, de Engelse Premier League 56, de Ligue 1 63, in de Duitse Bundesliga zijn ze met 62, in Italië met 67 en in Spanje, tot slot, kwamen er al 55 nationaliteiten voorbij. Bekijk hier de volledige lijst.