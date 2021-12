Op de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League haalde Eupen het zaterdagavond met het kleinste verschil van Beerschot (1-0), terwijl Cercle Brugge in Sint-Truiden al voor de derde opeenvolgende keer mocht vieren in de competitie (1-2). RSC Anderlecht won met 0-5 op het veld van Seraing.

Bij de rust (0-3) was de wedstrijd tussen Anderlecht en Seraing al gespeeld. Christian Kouame (16e), Lior Refaelov (18e) en Joshua Zirkzee (44e) zetten paars-wit op rozen. In de 73e minuut zette Anouar Ait El Hadj op assist van de net ingevallen Benito Raman de 0-4 op het bord en vijf minuten voor tijd legde Raman zelf vanop de penaltystip de eindstand vast. Die strafschop kwam er nadat doelman Guillaume Dietsch Raman aan het truitje getrokken had. Het kostte de keeper ook een rode kaart, middenvelder Théo Pierrot moest als gelegenheidsdoelman het doel in.

Na de derde zege op rij is Anderlecht met 31 punten vijfde in de stand, op zes punten van Union Sint-Gillis, twee van Antwerp en Club Brugge en één van Charleroi. Seraing is met 19 punten vijftiende en op drie na laatste.

Eupen komt met 25 punten op de achtste plaats, Beerschot blijft laatste met 9 punten. STVV blijft dan weer hangen op de elfde plaats met 21 punten en Cercle wipt over Zulte Waregem naar de zestiende plaats met 19 punten.

Zeven matchen zonder winst

De Ratten dwongen am Kehrweg voldoende kansen af in de eerste helft, maar doken toch met een achterstand de rust in. De beloftevolle Ivoriaanse verdediger Emmanuel Agbadou (34.) kopte op corner al zijn vijfde treffer van het seizoen voorbij Mike Vanhamel tegen de touwen. Het tweede bedrijf had veel minder om het lijf, waardoor de Panda's drie punten mochten bijschrijven na een reeks van zeven matchen zonder winst.

VAR

Op hetzelfde moment ging Cercle op Stayen over de vloer. Na vijf minuten in de tweede helft opende Edgaras Utkus de score. Heel lang mochten de Bruggelingen niet van de voorsprong genieten: met een omgezette strafschop namens de Kanaries zorgde Christian Bruls (58.) ervoor dat alles opnieuw te herdoen was. Toch trok de Vereniging het laken nog naar zich toe, dankzij man in vorm Rabbi Matondo (75.), die oog in oog met Kenny Steppe niet faalde en zijn derde doelpunt in twee wedstrijden lukte. Matondo werd in blessuretijd uitgesloten met een tweede gele kaart en dat liep bijna fataal af met de ultieme gelijkmaker van Liberato Cacace in de 97e minuut, die overruled werd door de VAR.

