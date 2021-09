Op het einde van elke maand kiest Sport/Voetbalmagazine samen met u de beste speler van de afgelopen weken. Ziehier de kandidaten.

De winnaar is een mix van het resultaat van de stemmen van de lezers (50 procent) en die van de redactie (50 procent).

STEFAN KNEZEVIC (SPORTING CHARLEROI)

540 speelminuten

Na een supersnelle aanpassing aan de Jupiler Pro League is hij al meteen de patron van de verdediging van de Zebra's. De club en Edward Still hadden dus gelijk om van de Zwitser een prioriteit te maken tijdens de mercato. Hij is een agressieve verdediger die het duel niet uit de weg gaat en bovendien zet hij vaak de aanval van de Carolo's op.

YOUSSEF MAZIZ (RFC SERAING)

533 speelminuten - 4 goals - 3 assists

Er werd de Luikenaars geen lang leven beschoren in de Belgische eerste klasse, maar dat was zonder de Fransman Youssef Maziz gerekend, die van FC Metz wordt geleend. Deze elegante linkspoot van 23 jaar is dé verrassing van het seizoensbegin.

STEF PEETERS (KAS EUPEN)

540 speelminuten - 1 goal - 3 assists

Dé man achter het knappe seizoensbegin van de Panda's is Stef Peeters. Geen wonder dan ook dat hij zowat door topclubs uit het hele land gegeerd werd tijdens de afgelopen mercato.

DANTE VANZEIR (UNION)

531 speelminuten - 5 goals - 1 assist

Van hem werd gedacht dat hij misschien net iets tekortkwam voor 1A, maar intussen zijn de meningen over hem in positieve zin veranderd. Zijn prestaties zijn zelfs Roberto Martínez niet ontgaan.

JELLE VOSSEN (ZULTE WAREGEM)

465 speelminuten - 6 goals

De beste, nog actieve schutter in de Jupiler Pro League (139 goals in zijn carrière) is zijn reputatie trouw gebleven. De Limburger is een van de succesfactoren bij Zulte Waregem.

