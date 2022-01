De 22e speeldag van de Jupiler Pro League wordt dit weekend zoals voorzien afgewerkt, ondanks een groot aantal coronagevallen bij verschillende ploegen en heel wat ontbrekende spelers door de Africa Cup.

Het voorstel tot uitstel haalde maandag op de Algemene Vergadering van de Pro League geen vereiste meerderheid van de stemmen. Verschillende clubs wilden één of twee van de komende speeldagen in februari midweeks afwerken.

De Algemene Vergadering keurde wel het voorstel goed om na de winterstop opnieuw de mogelijkheid in te voeren om uitstel te vragen voor competitiewedstrijden. Dit kan vanaf zeven positieve gevallen bij spelers die minstens 30 procent van de wedstrijden hebben afgewerkt of bij twee besmette doelmannen die op de lijst van de A-kern staan, onder wie de doelman met de meeste speelminuten.

Op 20 december diende Peter Croonen zijn ontslag in als voorzitter van de Pro League. Vincent Mannaert (als vertegenwoordiger van Club Brugge) en Wouter Vandenhaute (als vertegenwoordiger van RSC Anderlecht) kregen maandag een mandaat, "waarbij ze zich engageren in de komende zes maanden (tem 30 juni) om in een aantal cruciale dossiers voor de toekomst van het professionele voetbal (korte en langere termijn) de Pro League ten volle te ondersteunen". In het voorjaar zijn er onder meer onderhandelingen met de politiek gepland over de sociale en fiscale voordelen van het profvoetbal. Ook dreigt het dossier 'Propere Handen' nog voor een schok te zorgen in de voetbalwereld.

Het voorstel tot uitstel haalde maandag op de Algemene Vergadering van de Pro League geen vereiste meerderheid van de stemmen. Verschillende clubs wilden één of twee van de komende speeldagen in februari midweeks afwerken.De Algemene Vergadering keurde wel het voorstel goed om na de winterstop opnieuw de mogelijkheid in te voeren om uitstel te vragen voor competitiewedstrijden. Dit kan vanaf zeven positieve gevallen bij spelers die minstens 30 procent van de wedstrijden hebben afgewerkt of bij twee besmette doelmannen die op de lijst van de A-kern staan, onder wie de doelman met de meeste speelminuten.Op 20 december diende Peter Croonen zijn ontslag in als voorzitter van de Pro League. Vincent Mannaert (als vertegenwoordiger van Club Brugge) en Wouter Vandenhaute (als vertegenwoordiger van RSC Anderlecht) kregen maandag een mandaat, "waarbij ze zich engageren in de komende zes maanden (tem 30 juni) om in een aantal cruciale dossiers voor de toekomst van het professionele voetbal (korte en langere termijn) de Pro League ten volle te ondersteunen". In het voorjaar zijn er onder meer onderhandelingen met de politiek gepland over de sociale en fiscale voordelen van het profvoetbal. Ook dreigt het dossier 'Propere Handen' nog voor een schok te zorgen in de voetbalwereld.