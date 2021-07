Met een heruitgave van de Bekerfinale trappen verliezend finalist Standard en vicekampioen Racing Genk vrijdagavond (20u45) op Sclessin het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League weer op gang.

In een weekend dat vooral gedomineerd zal worden door de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Tokio en de Belgische wielrenners Remco Evenepoel en Wout van Aert die zaterdag in de wegrit al de jacht op de medailles mogen inzetten, zal koning voetbal voor één keer het onderspit moeten delven.

Standard-Genk

Toch zijn er heel wat interessante affiches om deze eerste speeldag op smaak te brengen. Voor Genk werd vorig weekend in Brugge tijdens de Supercup duidelijk dat er nog heel wat werk op de plank ligt als het dit seizoen de West-Vlamingen echt wil uitdagen in de titelstrijd.

Het financieel geplaagde Standard zag met Zinho Vanheusden dan weer zijn aanvoerder en beste speler terug naar Italië vertrekken en ook Michel-Ange Balikwisha werd verkocht aan Antwerp. Daartegenover staat geen enkele inkomende transfer. De Luikenaars lijken zelf te beseffen dat het wel eens een moeilijk seizoen zou kunnen worden.

Zaterdagnamiddag ontvangt Oud-Heverlee Leuven aan Den Dreef Zulte Waregem in wat het seizoen van de bevestiging voor de ambitieuze Leuvense fusieploeg moet worden. Om 18u30 ontvangst Beerschot Cercle en trekt Seraing, voor het eerst sinds de jaren negentig in de hoogste afdeling, naar KV Kortrijk. Om 20u45 speelt KV Oostende, dat dit seizoen een terugval moet zien te vermijden, gastheer voor Charleroi.

Antwerpse derby

Zondag start veelbelovend met reeds in de vroege namiddag (13u30) een Antwerpse derby tussen KV Mechelen en Antwerp, dat na een nochtans woelig seizoenseinde en tussenseizoen steeds meer aanzien wordt als titelconcurrent voor Club Brugge.

Op de Bosuil was het echter een komen en gaan van spelers en met Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani werd er heel wat ervaring van de hand gedaan. Aan kwaliteit geen gebrek echter bij de inkomende transfers, het valt af te wachten hoe snel de nieuwe coach Brian Priske de nieuwkomers Balikwisha, Björn Engels, Jelle Bataille en Michael Frey kan inpassen. Daarnaast is er nog het vraagstuk Didier Lamkel Zé, die zich de voorbije weken weer onmogelijk gemaakt heeft in Deurne-Noord. Ook donderdag stuurde hij op Instagram weer aan op een vertrek uit Antwerpen.

Brusselse derby

Om 16u rolt de bal weer in het Jan Breydelstadion, met het duel tussen de landskampioen en Eupen. Ook dit seizoen start blauw-zwart als de titelfavoriet bij uitstek, hetgeen in de Supercup nog eens onderstreept werd. Voor blauw-zwart kan het de derde landstitel op rij worden en dat is voor de Bruggelingen nog maar één keer eerder voorgevallen in de geschiedenis, tijdens de succesperiode eind jaren zeventig (1976-1978).

Het Astridpark heeft zondag in de vooravond (18u30) al een afspraak met de geschiedenis: voor het eerst sinds 1972-1973 staat de derby tussen Anderlecht en Union op het programma in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal.

Zondagavond (21u0) wordt de speeldag afgesloten met het duel tussen STVV en AA Gent.

