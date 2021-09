Op de negende speeldag van de Jupiler Pro League heeft Sint-Truiden zaterdag met 1-2 gewonnen bij Standard. De Luikenaars en de Limburgers delen zo de achtste plaats met 13/27. Het burenduel tussen Zulte Waregem en Kortrijk eindigde op 2-2.

In een flauwe eerste helft, waarin zo goed als niets te beleven viel, zat het venijn in de staart. Selim Amallah tikte de bal op vrije trap opzij naar Nicolas Gavory, die met een streep STVV-goalie Daniel Schmidt op het verkeerde been zette en daarmee de 1-0 liet optekenen in de 45e minuut.

Na de onderbreking legde Mory Konate (53.) Sclessin het zwijgen op met de gelijkmaker. De Kanaries roken plots bloed: Yuma Suzuki kon niet voldoende afdrukken en in de rebound voorkwam Arnaud Bodart de Truiense voorsprong met een knappe ingreep op Rocco Reitz. De wedstrijd kabbelde naar het einde, tot diezelfde Reitz (89.) de Kanaries de driepunter schonk.

Zulte Waregem - Kortrijk

Eerder op de avond hebben Zulte Waregem en Kortrijk elkaar in bedwang gehouden. Het burenduel eindigde op 2-2, nadat Zulte Waregem in een dol slot een dubbele achterstand ongedaan maakte. Kortrijk staat voorlopig zevende met 14 punten, Zulte Waregem bezet de 14e plaats met vijf punten minder.

In de eerste helft waren de doelkansen schaars, met een brilscore halfweg tot gevolg. Essevee kwam wel goed weg toen Pape Gueye de voorzet van Faiz Selemanie net niet kon beroeren.

Vijf minuten na de pauze moest Kortrijk-verdediger Gilles Dewaele lijf en leden in de strijd gooien om Zinho Gano van de openingsgoal te houden, na een knap uitgesponnen Waregemse aanval. De bal caprioleerde uiteindelijk tegen de lat. Het bleek niet veel later een gouden tussenkomst: Selemanie stak de bal op het juiste moment door naar Gueye (57.), die oog in oog met Louis Bostyn het hoofd koel hield. Invaller Eric Ocansey (71) stond een minuut tussen de lijnen toen hij alert reageerde wanneer Bostyn een doelpoging in zijn voeten devieerde. De aansluitingstreffer van jeugdproduct Ewoud Pletinckx (83.) bracht opnieuw spanning, de omgezette penalty van Jelle Vossen (86.) leverde in extremis een punt op.

Nog vijf wedstrijden

Eerder op de dag verloor hekkensluiter Beerschot kansloos van Eupen met 0-3. Het was de achtste nederlaag in negen competitiematchen, de eerste onder nieuwe trainer Javier Torrente, voor de Ratten, die nog voor rust met 9 vielen na twee rechtstreekse rode kaarten.

Vrijdag al bleef leider Club Brugge steken op 1-1 tegen OH Leuven.

Zondag zijn er nog vijf partijen in de hoogste Belgische voetbalafdeling. Union en Antwerp trappen de voetbalzondag af in het Dudenpark (13u30), Cercle Brugge gaat op bezoek bij AA Gent (16u), Oostende ontvangt Anderlecht (18u30) en Charleroi-Mechelen en Genk-Seraing zijn de laatste ontmoetingen van de speeldag (21u00).

In een flauwe eerste helft, waarin zo goed als niets te beleven viel, zat het venijn in de staart. Selim Amallah tikte de bal op vrije trap opzij naar Nicolas Gavory, die met een streep STVV-goalie Daniel Schmidt op het verkeerde been zette en daarmee de 1-0 liet optekenen in de 45e minuut.Na de onderbreking legde Mory Konate (53.) Sclessin het zwijgen op met de gelijkmaker. De Kanaries roken plots bloed: Yuma Suzuki kon niet voldoende afdrukken en in de rebound voorkwam Arnaud Bodart de Truiense voorsprong met een knappe ingreep op Rocco Reitz. De wedstrijd kabbelde naar het einde, tot diezelfde Reitz (89.) de Kanaries de driepunter schonk. Eerder op de avond hebben Zulte Waregem en Kortrijk elkaar in bedwang gehouden. Het burenduel eindigde op 2-2, nadat Zulte Waregem in een dol slot een dubbele achterstand ongedaan maakte. Kortrijk staat voorlopig zevende met 14 punten, Zulte Waregem bezet de 14e plaats met vijf punten minder.In de eerste helft waren de doelkansen schaars, met een brilscore halfweg tot gevolg. Essevee kwam wel goed weg toen Pape Gueye de voorzet van Faiz Selemanie net niet kon beroeren. Vijf minuten na de pauze moest Kortrijk-verdediger Gilles Dewaele lijf en leden in de strijd gooien om Zinho Gano van de openingsgoal te houden, na een knap uitgesponnen Waregemse aanval. De bal caprioleerde uiteindelijk tegen de lat. Het bleek niet veel later een gouden tussenkomst: Selemanie stak de bal op het juiste moment door naar Gueye (57.), die oog in oog met Louis Bostyn het hoofd koel hield. Invaller Eric Ocansey (71) stond een minuut tussen de lijnen toen hij alert reageerde wanneer Bostyn een doelpoging in zijn voeten devieerde. De aansluitingstreffer van jeugdproduct Ewoud Pletinckx (83.) bracht opnieuw spanning, de omgezette penalty van Jelle Vossen (86.) leverde in extremis een punt op. Eerder op de dag verloor hekkensluiter Beerschot kansloos van Eupen met 0-3. Het was de achtste nederlaag in negen competitiematchen, de eerste onder nieuwe trainer Javier Torrente, voor de Ratten, die nog voor rust met 9 vielen na twee rechtstreekse rode kaarten. Vrijdag al bleef leider Club Brugge steken op 1-1 tegen OH Leuven. Zondag zijn er nog vijf partijen in de hoogste Belgische voetbalafdeling. Union en Antwerp trappen de voetbalzondag af in het Dudenpark (13u30), Cercle Brugge gaat op bezoek bij AA Gent (16u), Oostende ontvangt Anderlecht (18u30) en Charleroi-Mechelen en Genk-Seraing zijn de laatste ontmoetingen van de speeldag (21u00).