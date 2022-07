Standard en AA Gent hebben vrijdag in de opener van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League de punten gedeeld. De Luikenaars speelden na rood voor Alexandro Calut 75 minuten met een man minder, maar sleepten in het slot een punt uit de brand (2-2).

Ronny Deila, die debuteerde als Standard-coach, zag hoe zijn team op Sclessin na 15 minuten tot tien man werd herleid. Alexandro Calut mocht met een tweede gele kaart gaan douchen na fel doorgaan op Samoise. Toch was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Torunarigha tikte Selim Amallah aan in de zestien, waarna een strafschop volgde. Die zette de Belgische Marokkaan (34.) feilloos om.

Na de pauze tapten de bezoekers uit een ander vaatje en Tarik Tissoudali (60.) zorgde precies op het uur voor de gelijkmaker. Elf minuten voor tijd kopte Darko Lemajic (79.) Gent op voorsprong. De Buffalo's leken het te gaan halen, tot captain Noë Dussenne in het slot de 2-2 tegen de touwen werkte. Torunarigha moest in de extra tijd na een uppercut van Standard-doelman Bodart nog afgevoerd worden. Bij AA Gent zat coach Hein Vanhaezebrouck niet op de bank. Hij was geschorst vanwege zijn openlijke kritiek eind vorig seizoen aan het adres van scheidsrechter Nathan Verboomen.

