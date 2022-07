Vicekampioen Union Sint-Gillis heeft op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League in eigen huis zijn eerste zege van het nieuwe seizoen behaald. De ploeg van Karel Geraerts versloeg leider Charleroi in het Joseph Marienstadion met 1-0.

Ondanks een vermakelijke eerste 45 minuten, waarin vooral de thuisploeg initiatief toonde, vielen er voor de rust geen doelpunten op te tekenen in het Dudenpark. Pas tien minuten na de rust trof Union raak en konden de scorebordjes gedraaid worden. Zomeraanwinst Ross Sykes (56.) rukte op vanuit de verdediging, zette een combinatie op met spits Dante Vanzeir en besloot vervolgens beheerst in de verste benedenhoek. Twintig minuten voor affluiten bracht Union-kapitein Teddy Teuma zijn ploeg nagenoeg op 2-0, toen zijn vrije trap op de deklat belandde.

Zaterdag worden er nog vier wedstrijden gespeeld in de hoogste Belgische voetbalafdeling. Anderlecht hoopt zijn goede start van het seizoen voort te zetten op bezoek bij Cercle Brugge (16u). Aan De Dreef ontvangt OH Leuven promovendus Westerlo, dat ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen wil winnen (18u15). Tegelijkertijd trappen ook Oostende en KV Mechelen hun wedstrijd op gang. Bekerwinnaar AA Gent ontvangt STVV (20u45). Op zondag staat om 13u30 de topper Genk-Standard op het programma. Landskampioen Club Brugge staat voor de verre verplaatsing naar KAS Eupen (16u00). Seraing-Kortrijk (18u30) en Antwerp-Zulte Waregem (21u00) sluiten de speeldag af.

