Nogal wat kleinere dorpen hebben een club in de nationale voetbalreeksen. Hoe doen die dat toch, en hoe verteerden zij de voorbije covidonderbreking? Aflevering 2: K Olympia SC Wijgmaal, een Vlaams-Brabantse zekerheid in tweede afdeling VV B.

'Ik denk dat we toch mogen spreken over een uniek verhaal op nationaal niveau', zo schetst Dany Verhaegen de situatie van zijn club. 'Wij zijn een deelgemeente van Leuven en tellen amper iets meer dan 4000 inwoners. Als ex-speler keerde ik in augustus 1994 terug in een functie binnen de clubwerking. Als je hart ergens ligt, dan doe je dat graag. Die band krijg je nooit weg.'

Vanaf het seizoen 2005/06 fungeert Verhaegen als secretaris en gerechtigd correspondent. 'We wonnen direct de eindronde in eerste provinciale en verlieten dat podium sindsdien nooit meer. Dat blijft toch een opmerkelijk verhaal waar we best fier op zijn. Bij ons in Wijgmaal moet niemand ooit op iets wachten. Zelfs mensen die hier al jaren geleden weggingen, weten dat wij een financieel gezonde ploeg zijn.'Vorige week haspelde Wijgmaal nog een oefenwedstrijd af tegen 1A-club KV Mechelen, een bevestiging van het feit dat de Vlaams-Brabanders een goede reputatie genieten. 'Onze trainer Steven De Pauw is een ex-speler van hen, wat een en ander vergemakkelijkt', verduidelijkt Verhaegen. 'In het verleden verliepen de contacten ook altijd goed via Fi Vanhoof. Een oud-eersteklasseprof als Rocky Peeters speelde hier nog en werd later onze coach, terwijl in het seizoen 2017/18 ex-international Tom Soetaers eventjes onze A-kern trainde.'Ondanks de nabijheid van Anderlecht, Union en vooral OH Leuven (met wie het op het gebied van de jeugd een samenwerkingsverband heeft) zit Wijgmaal - de geboorteplaats van acteur/zanger Stan Van Samang - volgens zijn bestuurslid op de plaats waar het thuishoort. 'Deze reeks is het hoogst haalbare', oppert Verhaegen. 'In het seizoen 2018/19 vroegen en kregen we op 4 april een licentie voor eerste nationale. De uitzondering was onze verlichting, die wat aanpassing vergde. Een eindrondeticket was binnen. We verloren toen de halve finale tegen KSK Ronse. Anders hadden we nu misschien iets verder gestaan in onze ontwikkeling. Maar ik ben ook eerlijk: het zou een vergiftigd geschenk geweest zijn.'Ook de coronapandemie en haar gevolgen kwam hard aan bij K Olympia SC Wijgmaal. 'We namen gelukkig tijdig de juiste maatregelen', vervolgt Verhaegen. 'Rooskleurig is het niet, maar we trekken er ons wel door. Met de meeste spelers begonnen we al in februari met de contractbesprekingen waardoor we niet voor verrassingen kwamen te staan. Een groot gedeelte stemde in met een verlengd verblijf.' 'Daarnaast moesten we creatief uit de hoek komen, door goed de markt af te gaan en te kijken wat binnen onze mogelijkheden haalbaar was. In onze A-kern zitten ongeveer vijf tot zes jeugdspelers. Dat stemt ons tevreden. De voorbereiding verliep niet vlekkeloos, maar we hopen dat in competitieverband het tij snel kan keren.'De opener tegen K Diegem Sport werd met 1-0 verloren, komend weekend komt RC Hades uit Hasselt op bezoek in het Ymeriastadion. 'We verkopen nog wel abonnementen, maar merken daar de laatste jaren toch een terugval', moet Verhaegen erkennen. 'Enkel Eendracht Aalst en Berchem Sport zijn nog publiekstrekkers. Hopelijk vinden de mensen snel de weg terug naar het stadion. Een groot probleem voor ons is de rechtstreekse uitzending van profvoetbal op tv op zondag. Diegem had 140 betalenden verleden week. Als wij er eens 250 tot 300 halen, zijn we al bijzonder tevreden.'