Na vijf van de dertig speeldagen staat de oud-club van Bob Peeters uit Wommelgem op kop in de Antwerpse eerste provinciale, maar dat leidt niet tot overdreven euforie bij Patrick Van Coppenolle. 'Binnen twee tot drie jaar hopen we terug te keren naar nationaal voetbal.'

'Een dubbel gevoel', dat bekruipt de gerechtigd correspondent sinds enige tijd, nu er niet meer kan getraind en gespeeld worden door de 26 teams die K Ternesse VV Wommelgem in lijn brengt. Alles samen komt dat neer op 350 aangesloten leden. 'Die stopzetting is jammer. Enerzijds omdat jonge mensen en volwassenen niet meer hun favoriete ontspanning kunnen beleven, maar anderzijds ook omdat daar veel financiële gevolgen aan vasthangen. Onze kantine moesten we een tijdje terug al sluiten. Dat weegt zwaar door, want een derde van onze opbrengsten komen daaruit voort. Wij hopen dat in december weer alles kan hervatten. Dat is ons vooruitzicht alleszins.'Het betekent echter niet dat ze deze situatie in Wommelgem gelaten ondergaan. 'We dachten eventjes aan de opstart van een dienst van take-awaygerechten, om op een andere manier aan inkomsten te geraken', oppert Patrick Van Coppenolle. 'Maar we kunnen en mogen niks doen. Om te kunnen bakken en koken, moet je een speciaal statuut hebben. Plus dat je met niet te veel personen samen in een kleinere ruimte mag zitten.''Gelukkig hadden wij na de eerste coronabesmettingsgolf al wat voorzieningen getroffen. Afgelopen zomer hebben we de contracten van de spelersgroep aangepast. We zetten meer de tering naar de nering en trekken volledig de kaart van de jeugd. Daarnaast zetten we ook bewust in op jongens uit onze opleiding. Ze zijn goedkoper dan meer ervaren spelers. Aan die opbodkoers van hoge contracten doen we niet langer mee. Voorlopig lukt dat aardig.''Maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat het weinig zin heeft na vijf speeldagen al verregaande conclusies te trekken. De volgende twee maanden zullen heel cruciaal zijn. In augustus zijn een aantal sponsors vanwege de lockdown afgehaakt en gelukkig konden we die vervangen. Wat er na die tweede golf zal gebeuren, daar durf ik vandaag absoluut nog geen uitspraken over te doen. Vooral de firma's uit de horeca worden de grootste vraagtekens.'In 2012 en 2017 speelde de club waar Michaël Heylen (Sparta), Nicolas Rommens (RWDM) en Bob Peeters (coach KVC Westerlo) hun vorming kregen kampioen in eerste provinciale Antwerpen. Maar even snel als de promotie degradeerden ze al het seizoen erop. 'Wij hoopten bij de eerste zes te spelen dit seizoen, maar hadden een reuzevoorbereiding', gaat Van Coppenolle verder. 'We gingen in de competitie op dat elan verder. Onze trainer Tom Schipper maakte er echt een sterk collectief van. In de breedte zijn we goed voorzien. Wij zijn momenteel niet afhankelijk van één of twee spelers. En dikkenekken, sterspelers of egoïsten worden bij ons niet langer toegelaten. Binnen twee tot drie jaar hopen we terug te keren naar nationaal voetbal. En lukt het al dit jaar, met veel plezier. Maar die weg is nog lang.'Van Coppenolle is blij dat het Antwerps voetbal floreert in 1A met de verrichtingen van R Antwerp FC en K Beerschot VA maar ook de nabijheid van Berchem Sport. 'Wij evolueerden in vijf jaar tijd naar een stabiele vereniging', beweert hij. 'De onbezonnenheid verdween. In de omgeving kennen ze ons als een gezonde, ambitieuze en realistische club. Nu hebben we het geluk dat jongens, die al jong vertrokken naar die hoger spelende clubs, later terugkeerden en sportief voor een meerwaarde zorgen. Maar het belangrijkste bij Ternesse is: wie hier komt, moet zich vooral snel thuis voelen.'