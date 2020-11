Wim De Decker, de coach van AA Gent, heeft positief getest op het coronavirus. Hij zal daardoor donderdag niet op de bank kunnen zitten tijdens het Europa Leagueduel van de Buffalo's op het veld van Rode Ster Belgrado.

De Decker testte maandag positief tijdens een controle door de UEFA. Ook verdediger Michael Ngadeu, doelman Davy Roef (die vorige week al positief was) en keeperstrainer Francky Vandendriessche legden een positieve controle af. Jordan Botaka, Igor Plastun, en Andreas Hanche-Olsen, drie spelers die vorige week positief testten, kregen dit keer goed nieuws. AA Gent zegt op zijn website "intern te bekijken hoe dit probleem op korte termijn kan opgelost worden". Vermoedelijk zal assistent-trainer Peter Balette de rol van De Decker in Belgrado overnemen.

In doel wordt het puzzelen omdat Roef in quarantaine is geplaatst, Sinan Bolat Europees geschorst is en Colin Coosemans niet op de Europese lijst staat. Zo krijgt de 17-jarige Owen Jochmans mogelijk zijn kans tussen de palen.

KAA Gent begon de groepsfase in de Europa League in mineur met twee nederlagen. Na een 1-0 verlies tegen Slovan Liberec volgde een 1-4 oplawaai tegen TSG Hoffenheim.

