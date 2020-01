Rechtsachter Alessio Castro Montes (22) en linkerverdediger Milad Mohammadi (26) verdrongen de routiniers Mikael Lustig en Nana Asare (beiden 33) uit de basis bij de Buffalo's.

Begin juli kwam Alessio Castro Montes voor 1,2 miljoen euro over van KAS Eupen, waar de Limburger met Spaanse roots vertoefde sinds de zomer van 2017 na een passage bij STVV. Hij kreeg bij de kampioen van 2015 een overeenkomst voorgeschoteld tot 2022.

De Iraanse 25-voudige international Milad Mohammadi, tweelingsbroer van Mehrdad Mohammadi (Desportivo Aves), werd op 17 juli transfervrij losgeweekt bij het Russische Akhmat Grozny, waar hij speelde sinds februari 2016. Algemeen manager Michel Louwagie gaf ook hem een contract tot 2022.

Traptechniek optimaliseren

'Ik was vroeger een aanvallende middenvelder en kreeg ook al mijn kans als acht, maar mijn toekomst ligt toch op rechtsback', stelt Alessio Castro Montes in Sport/Voetbalmagazine. 'Daar kan ik mijn offensieve impulsen volgen. Als ik mijn rechtstreekse tegenstander ertoe dwing om altijd achter mij aan te hollen, zal hij de frisheid missen in zijn acties.'

'Mijn belang nam toe. Ook de stilstaande fasen mag ik al af en toe voor mijn rekening nemen. Als nieuwkomer blijft dat niet evident. Ik volgde al veel intensieve individuele sessies bij Thomas Matton, om mijn traptechniek nog verder te optimaliseren. Nu hoop ik er snel op die manier eentje te maken. We scoorden nog geen enkele keer rechtstreeks op vrije trap. De technische staf zou daar graag verandering in willen krijgen.'

Energietank

'In het begin zag ik weinig verschil met Rusland', beweert Milad Mohammadi op zijn beurt. 'Alleen de explosiviteit en startsnelheid van bepaalde tegenstanders lagen vaak hoger. Het kwam er gewoon op aan beter te anticiperen. Maar wat mij het meest opviel, was de hogere snelheid van uitvoering. Je moet daardoor je energie anders leren kanaliseren. Eigenlijk moet je vaak al nadenken wat er kan volgen op een loopbeweging of inspeelpass.'

'Mijn voordeel is dat ik in Iran en bij de nationale jeugdploegen tot mijn 21e als linkeraanvaller speelde', gaat Mohammadi verder. 'Ik weet dus hoe zij denken en handelen. Het komt ook van pas wanneer ik zelf druk naar voor uitoefen. Ik leef van mijn rushes. Een hele flank mogen bestrijken, dat blijft een zalig gevoel. Soms moet je wel eens op adem komen, maar als je veel op uithouding traint, kan je blijven putten uit de energietank.'

Lees de volledige reportage over de backs van KAA Gent in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 29 januari.

© BELGA

Begin juli kwam Alessio Castro Montes voor 1,2 miljoen euro over van KAS Eupen, waar de Limburger met Spaanse roots vertoefde sinds de zomer van 2017 na een passage bij STVV. Hij kreeg bij de kampioen van 2015 een overeenkomst voorgeschoteld tot 2022. De Iraanse 25-voudige international Milad Mohammadi, tweelingsbroer van Mehrdad Mohammadi (Desportivo Aves), werd op 17 juli transfervrij losgeweekt bij het Russische Akhmat Grozny, waar hij speelde sinds februari 2016. Algemeen manager Michel Louwagie gaf ook hem een contract tot 2022.'Ik was vroeger een aanvallende middenvelder en kreeg ook al mijn kans als acht, maar mijn toekomst ligt toch op rechtsback', stelt Alessio Castro Montes in Sport/Voetbalmagazine. 'Daar kan ik mijn offensieve impulsen volgen. Als ik mijn rechtstreekse tegenstander ertoe dwing om altijd achter mij aan te hollen, zal hij de frisheid missen in zijn acties.' 'Mijn belang nam toe. Ook de stilstaande fasen mag ik al af en toe voor mijn rekening nemen. Als nieuwkomer blijft dat niet evident. Ik volgde al veel intensieve individuele sessies bij Thomas Matton, om mijn traptechniek nog verder te optimaliseren. Nu hoop ik er snel op die manier eentje te maken. We scoorden nog geen enkele keer rechtstreeks op vrije trap. De technische staf zou daar graag verandering in willen krijgen.''In het begin zag ik weinig verschil met Rusland', beweert Milad Mohammadi op zijn beurt. 'Alleen de explosiviteit en startsnelheid van bepaalde tegenstanders lagen vaak hoger. Het kwam er gewoon op aan beter te anticiperen. Maar wat mij het meest opviel, was de hogere snelheid van uitvoering. Je moet daardoor je energie anders leren kanaliseren. Eigenlijk moet je vaak al nadenken wat er kan volgen op een loopbeweging of inspeelpass.' 'Mijn voordeel is dat ik in Iran en bij de nationale jeugdploegen tot mijn 21e als linkeraanvaller speelde', gaat Mohammadi verder. 'Ik weet dus hoe zij denken en handelen. Het komt ook van pas wanneer ik zelf druk naar voor uitoefen. Ik leef van mijn rushes. Een hele flank mogen bestrijken, dat blijft een zalig gevoel. Soms moet je wel eens op adem komen, maar als je veel op uithouding traint, kan je blijven putten uit de energietank.'Lees de volledige reportage over de backs van KAA Gent in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 29 januari.