KAA Gent eindigde in 2014 zevende, na een even turbulent seizoen als het huidige. Toen mocht Hein Vanhaezebrouck orde op zaken stellen, hetgeen straks ook weer moet gebeuren. 'Ik wil mannen die er staan, zich laten gelden en uitstraling hebben.'

Vernederend! Dat is de term die het vaakst weerklinkt wanneer ze in Gent terugkijken op de recente roerige maanden. Alles passeerde de revue: de ambitie om als vicekampioen Club Brugge uit te dagen, een snel ontslag van Jess Thorup, de complete miscast van László Bölöni en de keuze voor Wim De Decker, om uiteindelijk te moeten terugkeren naar kampioenenmaker Hein Vanhaezebrouck. Maar ook de West-Vlaming kreeg de trein niet op de rails. Geen play-off 1, een troosteloze 0 op 18 in de Europa League én een pijnlijk 1-0-verlies in de beker bij Eupen. Op zondag 18 april, de laatste speeldag in en tegen Zulte Waregem, zullen de Buffalo's dit seizoen 46 wedstrijden hebben afgewerkt. Welke duels waren voor stamnummer 7 tekenend voor dit seizoen? Nadat een 0 op 6 tegen STVV en Kortrijk het lot bezegelde van Thorup, is het voorzitter Ivan De Witte die Bölöni binnenhaalt. De Roemeen boekte successen bij Standard en Antwerp met een strakke defensieve organisatie en fysiek voetbal. Beginnen doet de oud-middenvelder van het roemrijke Steaua Boekarest met een 1-0-nederlaag op de Bosuil. Een week later zou er een ontlading moeten plaatsvinden na de eerste zege, tegen Malinwa, maar uitblinker Roman Jaremtsjoek zorgt voor een verrassing in negatieve zin. De Oekraïense aanvaller, het hart op de tong, verwoordt als enige wat er leeft binnen de spelersgroep: 'Ik begrijp niet hoe we tactisch spelen. Heel erg defensief. Dat is niet goed voor ons. Wij verloren onze stijl. Je moet de wedstrijd in handen durven te nemen en als een collectief spelen. Ik ben hier al vier jaar en de voorzitter zei me altijd: je moet als een kampioen voetballen.' Na amper 25 dagen en drie duels is het rijk van Bölöni al uit. Voorzitter De Witte slaat mea culpa en geeft gehoor aan de kritiek vanuit de spelersgroep. De beste wedstrijd, onder leiding van Wim De Decker en met Sinan Bolat voor het eerst tussen de palen. Met sprankelend voetbal, ook al omdat het team van Hernán Losada veel ruimte weggeeft. Jaremtsjoek, door zijn snelheid een kwelduivel voor de statische verdedigers, en routinier Laurent Depoitre zijn elk goed voor twee treffers. 'Leuk om te zien dat het wij- gevoel vandaag tot uiting kwam', oordeelt De Decker. Ook de onbevangen acterende Matisse Samoise scoort tijdens zijn invalbeurt. Later toont de gemakkelijk infiltrerende middenvelder, wiens juiste positiekeuze in de zestien meter nog veel moois laat verhopen, ook nog zijn polyvalentie in de bekermatch tegen Heur-Tongeren als opkomende rechterflankspeler. Jammer genoeg velt een blessure hem op het verkeerde moment, waardoor hij geen speelgelegenheid meer kreeg. Van je vrienden moet je geen geschenken verwachten, wel verontschuldigingen. Ex-trainer Thorup komt op een diefje winnen, na een partij waarin de thuisploeg dominant acteert, maar doelman Bolat zes minuten voor het einde in de fout gaat op een schot van Patrik Hrosovsky. 'We dachten al een paar maal dat de ommekeer een feit was, maar dat is nog niet zo', concludeert De Decker. Een nieuw hoofdstuk wordt geschreven in de keeperscarrousel, want eerder kregen Thomas Kaminski (naar Blackburn Rovers) en Davy Roef (naar de bank) al de rekening gepresenteerd. De Turkse Belg herpakt zich nadien wel, maar toont zich niet altijd de puntenpakker die hij bij Standard en Antwerp wel was. Met een vertimmerd elftal trekt Vanhaezebrouck naar Sinsheim op de zesde en laatste speeldag in poule L, waarin ze ook Rode Ster Belgrado en Slovan Liberec partij gaven. Een nieuwe uppercut volgt tegen de Duitse middenmoter. Door het verlies eindigen de Buffalo's puntenloos en met een veelzeggend doelsaldo van 4-15. De West-Vlaming staat versteld van de kinderlijk geïncasseerde tegendoelpunten, vaak door zware individuele fouten. Een terugkerend verschijnsel, net zoals het gebrek aan efficiëntie - hét criterium voor topvoetbal. De eveneens gebrekkige communicatie op het veld bestempelt Vanhaezebrouck als zorgwekkend. De (ervaren) leiders Vadis Odjidja Ofoe en Michael Ngadeu staan niet op, ook al omdat ze door blessureleed nooit topfit zijn. En goudhaantje Georgi Tsjakvetadze heeft moeite om na zijn knieoperatie (mei 2019) en patellapeesletsel zijn eigen pijngrens op te zoeken. De Georgiër sprokkelde amper 177 speelminuten. Er wordt furieus gereageerd op twee verkeerde beslissingen van VAR Bert Put, waardoor twee goals van debutant Tarik Tissoudali niet volstaan voor een driepunter. Bij de 0-1 wordt de bal nog gedevieerd door Amara Baby, de derde treffer van de ex-Beerschotter telt niet door een teen buitenspel van Roman Bezoes. De wet van Murphy... 'Het draait vandaag twee keer in ons nadeel uit. Dat is veel in één match', oordeelt Vanhaezebrouck. Het geluk lacht de Oost-Vlamingen zowaar nog eens toe, want Vitinho begaat in de slotfase een onnodige tackle in de zestien meter op de geflopte recordaankoop Núrio Fortuna (6 miljoen euro, Charleroi). De hoop op play-off 2 blijft bestaan. 'Een opluchting', oppert Vanhaezebrouck. 'Ik wil net als Ngadeu vandaag mannen die er staan, die zich laten gelden en uitstraling hebben. Nu is het aan anderen om ook op te staan.' Daar is het penaltysyndroom opnieuw. Alessio Castro Montes heeft, net als tegen Cercle Brugge, opnieuw de rebound nodig om een elfmeter om te zetten. Jaremtsjoek trapte eerder een strafschop in het midden op doelman Arnaud Bodart. Van de elf strafschoppen miste Gent er zes. 'We hebben geen specialisten', zegt Vanhaezebrouck. 'Op training trappen ze de ballen geweldig binnen, maar in de wedstrijd beslissen ze om het anders te doen.'