KAA Gent staat onder aan de rangschikking van PO1 en de fans lijken stilaan af te haken. Over welke creatieve troefkaarten beschikken voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie nog?

Een vrij spontane en onverwachte sollicitatie leek het, die targetman Laurent Depoitre (30) deed, door zijn vertrek bij degradant Huddersfield Town en zijn transfervrije status te benadrukken. De Henegouwer en eenmalige Rode Duivel hengelt ergens naar een nieuw langdurig contract na zijn passage bij FC Porto (vanaf augustus 2016), één seizoen Premiership (6 doelpunten en 1 assist in 33 wedstrijden) en een jaartje Premier League (0 goals en 1 assist in 23 duels). 'Ik ben nog altijd supporter van KAA Gent', zei de fysiek stevige spits in Het Laatste Nieuws. 'Het zal ook steeds de club blijven waar ik de mooiste periode als voetballer beleefde. Dus ja, het doet me wel iets dat het sportief niet zo goed meer draait.' Zat hier een verborgen boodschap in richting de beleidsmakers, die sinds zijn afscheid geen perfecte vervanger meer vonden?

...