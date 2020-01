De 31-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een driejarig contract dat ingaat vanaf komende zomer.

'Hoe meer spelers met vista in de offensieve sector, hoe beter', verklaarde Jess Thorup de succesvolle samenwerking van zijn spitsen Roman Jaremtsjoek-Laurent Depoitre met de middenvelders Jonathan David-Vadis Odjidja-Sven Kums. Een perfecte ingeving was het van de Deense coach en het duo Ivan De Witte-Michel Louwagie om op 21 augustus vorig jaar ex-kampioenenmaker Sven Kums van RSC Anderlecht te huren. Bij paars-wit zat de routinier immers op een dood spoor, want voor de cruciale nummer 6-positie had Vincent Kompany andere spelers in gedachten.De Dilbekenaar bleek het laatste puzzelstukje in de 4-4-2-veldbezetting. En zeker door de (atypische) ruit op het middenveld, waarbij je nood hebt aan twee technisch onderlegde nummers 8 om de motor draaiende te houden. Want begin dit seizoen was het vooral aanvoerder Vadis die zich liet uitzakken naar de verdediging om daar de bal op te vragen en het spel op gang te brengen, door het gebrek aan een zuivere inspeelpass bij de centrale verdedigers Ihor Plastoen en/of Michael Ngadeu.Kums wierp zich vrij snel weer op tot de orkestmeester, de strateeg die door zijn spelinzicht en meesterlijke eenvoud een ploeg op sleeptouw kan nemen. Hij geeft de indruk zijn tegenstanders uit te schakelen zonder te forceren, soms zelfs zonder ritmeverandering. Kums verliest weinig of nooit de bal, strooit als metronoom met cruciale passen en vindt gemakkelijk oplossingen in het voorste derde van het voetbalspeelveld. Zijn zelfvertrouwen ging weer de hoogte in en dat zette hij over op de ploeg.De Buffalo's, onder de hoede van Hein Vanhaezebrouck en met Kums als Gouden Schoen de onverwachte kampioen van 2015, kunnen met zijn aanblijven - een definitief driejarig contract vanaf komende zomer - een nieuwe stap zetten in hun ontwikkeling. Een tweede plaats in de Belgische competitie geeft recht op de voorrondes van de Champions League, maar er wordt stilaan ook weer gedroomd van een nieuwe titel, vooral door voorzitter De Witte. Kums kan daarin, als ritmebepaler, een katalyserende rol spelen.