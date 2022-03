AA Gent en RSC Anderlecht spelen op maandag 18 april de finale van de Beker van België. De aftrap in het Koning Boudewijnstadion in Brussel staat om 15 uur op het programma. Dat heeft de Pro League vrijdag gemeld.

Bij een loting die vrijdag werd uitgevoerd kwam AA Gent voor de finale op 18 april als thuisteam uit de bus, zo meldt de Pro League. De bezoekende ploeg wordt dus Anderlecht. 'Dat heeft bijvoorbeeld impact op de toewijzing van de kleedkamers, maar ook op de truitjes die gedragen mogen worden tijdens de finale', klinkt het.

Extra praktische informatie over de bekerfinale volgt spoedig. De ticketverkoop zal via de clubs zelfs georganiseerd worden, benadrukt de Pro League tot slot. Supporters van AA Gent zullen in tribunes 3 en 4 plaatsnemen. Tribunes 1 en 2 worden aan Anderlecht toegewezen.

Anderlecht verzekerde zich donderdagavond van het tweede finaleticket, door in eigen huis AS Eupen te verslaan met 3-1. De heenwedstrijd was op een gelijkspel (2-2) geëindigd. Woensdagavond al plaatste AA Gent zich voor de finale ten koste van rivaal Club Brugge.

Datum kiezen

Hoe komt dat het zo lang duurde eer er een datum werd bekendgemaakt voor de finale? Aanvankelijk was er nog de keuze tussen zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april (paasmaandag). 'Eigenlijk was de datum al bepaald voor de finalisten gekend zijn, want we begonnen het overleg met de lokale overheden na de loting van de halve finales', vertelt Stijn Van Bever, persverantwoordelijke van de Pro League. 'In voetbal kan alles, dus bespreken we alle vier de mogelijkheden.'

Wat zijn dan juist de moeilijkheden om zo'n finale te bepalen? 'De Pro League gaat in gesprek met de burgemeester en veiligheidsdiensten, want zij maken de beslissingen. Dan wordt gekeken naar de wedstrijd zelf en of het om dag- of nachtlicht gaat en naar de profielen van de clubs. Veiligheidsdiensten zullen bijvoorbeeld bekijken hoe zij de veiligheid het best kunnen garanderen, en dat verschilt afhankelijk van de clubs.'

Door Margit Ghillemyn

Bij een loting die vrijdag werd uitgevoerd kwam AA Gent voor de finale op 18 april als thuisteam uit de bus, zo meldt de Pro League. De bezoekende ploeg wordt dus Anderlecht. 'Dat heeft bijvoorbeeld impact op de toewijzing van de kleedkamers, maar ook op de truitjes die gedragen mogen worden tijdens de finale', klinkt het. Extra praktische informatie over de bekerfinale volgt spoedig. De ticketverkoop zal via de clubs zelfs georganiseerd worden, benadrukt de Pro League tot slot. Supporters van AA Gent zullen in tribunes 3 en 4 plaatsnemen. Tribunes 1 en 2 worden aan Anderlecht toegewezen. Anderlecht verzekerde zich donderdagavond van het tweede finaleticket, door in eigen huis AS Eupen te verslaan met 3-1. De heenwedstrijd was op een gelijkspel (2-2) geëindigd. Woensdagavond al plaatste AA Gent zich voor de finale ten koste van rivaal Club Brugge.Hoe komt dat het zo lang duurde eer er een datum werd bekendgemaakt voor de finale? Aanvankelijk was er nog de keuze tussen zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april (paasmaandag). 'Eigenlijk was de datum al bepaald voor de finalisten gekend zijn, want we begonnen het overleg met de lokale overheden na de loting van de halve finales', vertelt Stijn Van Bever, persverantwoordelijke van de Pro League. 'In voetbal kan alles, dus bespreken we alle vier de mogelijkheden.'Wat zijn dan juist de moeilijkheden om zo'n finale te bepalen? 'De Pro League gaat in gesprek met de burgemeester en veiligheidsdiensten, want zij maken de beslissingen. Dan wordt gekeken naar de wedstrijd zelf en of het om dag- of nachtlicht gaat en naar de profielen van de clubs. Veiligheidsdiensten zullen bijvoorbeeld bekijken hoe zij de veiligheid het best kunnen garanderen, en dat verschilt afhankelijk van de clubs.'Door Margit Ghillemyn