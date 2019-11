KAA Gent speelt vanavond in en tegen Wolfsburg, Standard speelt thuis tegen Eintracht Frankfurt. Twee cruciale duels voor beide teams.

Eerste uitoverwinning?

Twee weken geleden pakte Gent in de Ghelamco Arena in extremis een punt tegen de Duitsers (2-2). Zowel in de heenmatch tegen Wolfsburg, als tegen Anderlecht en Standard toonden de Buffalo's dat ze blijven vechten tot het einde. "Winnaarsmentaliteit is niet iets dat je kan krijgen op bestelling. Je moet er maandenlang aan werken en het doet deugd om het resultaat ervan te zien", vertelde Gent-coach Jess Thorup woensdag.

'We gaan het morgen/donderdag goed kunnen gebruiken. Ik heb hun voorbije twee wedstrijden gezien. Ze verloren tweemaal maar wel tegen heel sterke tegenstanders (Borussia Dortmund en RB Leipzig). Ze speelden hun eigen spel en behielden hun systeem, een variant die je weinig ziet in Europa.'

'Hun systeem heeft hen al heel wat succes en punten opgebracht dus ik denk dat ze er niet veel aan zullen veranderen. In mijn voorbereiding heb ik vooral onze eigen match tegen Wolfsburg gebruikt, maar natuurlijk heb ik ook hun laatste matchen geanalyseerd. Ik wou vooral aan mijn spelers tonen dat we met ons vertrouwen en diezelfde strijdersmentaliteit van in de thuiswedstrijd ver kunnen geraken.'

Wolfsburg en Gent staan halfweg in poule I aan kop met elk vijf punten. Oleksandrija en Saint-Étienne volgen met twee punten, maar Gent heeft nog wel een verplaatsing naar de Franse ploeg in het vooruitzicht.

Bayern-killers

Standard neemt het op de vierde speeldag op tegen Eintracht Frankfurt, eveneens een cruciaal duel met het oog op de tweede plaats in groep F en Europese overwintering. Trainer Michel Preud'homme gelooft in de kansen van zijn team. "De heenmatch in Duitsland (2-1 nederlaag) was niet slecht, maar er ontbraken een paar details. Als we die prestatie als basis nemen en er nog iets extra aan toe kunnen voegen, zit winst erin."

In eigen stadion is Standard Europees al sinds december 2014 (0-3 tegen Feyenoord) ongeslagen. "Een traditie die we zeker voort willen zetten. In eigen huis spelen is altijd een voordeel, maar voor ons is het toch iets speciaal. We starten altijd met de intentie om te winnen en dat zal donderdag niet anders zijn.'

Frankfurt was vorig jaar halvefinalist in de Europa League en nam afgelopen weekend in de eigen competitie nog met 5-1 de maat van Bayern München. "Potentieel hebben ze zeker. Ik denk niet dat ze ten opzichte van zaterdag veel aan hun elftal zullen veranderen. Ook voor hen is deze wedstrijd immers van kapitaal belang met het oog op de kwalificatie', besloot Preud'homme.

Standard kan donderdag rekenen op de steun van 18.000 supporters. Van Frankfurt is er niet één welkom in het stadion. De Club werd door de UEFA gestraft voor het gedrag van zijn supporters bij de uitwedstrijd in Guimaraes (3 oktober).