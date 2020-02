Jacques Sys kijkt uit naar de Europese matchen van KAA Gent en Club Brugge, die beide op zoek gaan naar hun internationale grenzen tegen twee topclubs.

Zouden ze er bij KAA Gent, aan de vooravond van de Europese wedstrijd op AS Roma, nog eens aan denken? Aan de manier waarop de club, in augustus 2009, thuis door de Romeinse vereniging werd afgetroefd? Zelden zo'n ontluisterend schouwspel gezien als die match die op 1-7 eindigde. De defensie werd simpel uitgespeeld, de verdedigers leken wel wassen beelden, de Buffalo's verdronken vanaf het moment dat AS Roma heel even het tempo optrok. De Italianen demonstreerden bij vlagen waar het in het voetbal om gaat: beweeglijkheid en snelheid, technische superioriteit en koel opportunisme. Maar daarover ging het niet na de match. Wel over het optreden van de Duitse scheidsrechter Manuel Gräfe terwijl die eigenlijk maar deed waarvoor hij op het veld stond: hij floot voor iedere overtreding. Als een ongeleid projectiel was de toenmalige trainer Michel Preud'homme langs de zijlijn te keer gegaan. En een deel van de Gentse aanhang had uit pure frustratie een uitzonderlijke voetballer als Franceso Totti bij ieder balcontact uitgejouwd, terwijl je voor dat soort spelers toch naar het stadion komt. Die Europese afstraffing bracht diepe kerven aan in de ziel van de club.Vandaag zijn zo'n ongecontroleerde oprispingen bij KAA Gent niet meer mogelijk. De club is volwassen geworden. In alle geledingen. Er zijn stevige fundamenten gebouwd, KAA Gent is een toegankelijke vereniging waarin de topmensen, Ivan De Witte en Michel Louwagie, altijd benaderbaar zijn. Sinds het Ottenstadion werd ingeruild voor de Ghelamco Arena ademt KAA Gent een zekere grandeur uit. Nergens wordt de pers beter ontvangen dan daar. Ook tijdens de week hangt in deze voetbaltempel een sfeer van warmte. Ook op het veld heeft KAA Gent stappen gezet. De ploeg gaat in Rome op zoek naar zijn internationale limieten. Met een elftal dat als een puzzel in elkaar schuift en een trainer, Jess Thorup, die zich nooit zal vergalopperen. Hij blijft in zijn analyses bij de essentie van het vak en zal nooit een strijd aangaan die afleidt van de kern. Dat doet ook Philippe Clement in alle omstandigheden. Zowel bij verlies als bij winst. Heldere analyses met als doel de spelers en de ploeg beter te maken. En geen uitvluchten of andere prietpraat. Waar stond Club Brugge eigenlijk op het moment dat KAA Gent door AS Roma werd vernederd? Interessant is het soms om in archieven te duiken. En vast te stellen hoe snel alles in het voetbal verandert. Bij Club had toen, in augustus 2009, Pol Jonckheere als voorzitter zijn intrede gemaakt. Met veel werkpunten. Hij wilde zijn analytische manier van denken waarmee hij zijn architectenbureau leidt op de club overplanten. Hij sprak over betere structuren, had alle vertrouwen in een project rond het nieuwe stadion en vond dat er met de Nederlander Adrie Koster, de opvolger van Jacky Mathijssen, een trainer was aangesteld die op dat moment paste binnen het profiel van de club: Koster had de energie en het geduld om jonge spelers beter te maken. Aldus ventileerde de nieuwe voorzitter zijn evangelie. Niet eens twee jaar later moest Pol Jonckheere na een revolutie binnen de club opstappen en begon het tijdperk van Bart Verhaeghe. Intussen was ook Vincent Mannaert in april 2011 aan de slag gegaan. Zes maanden later werd Koster ontslagen en passeerde er een hele stoet trainers: Christoph Daum, Georges Leekens, Juan Carlos Garrido, Michel Preud'homme, Ivan Leko en nu Philippe Clement. Met de nodige hindernissen werd de club gemoderniseerd. Nu staat er een ploeg die zich opmaakt voor de dubbel. En straks tegen het mythische Manchester United wil nagaan waar het in Europa staat. Het is deze week de overeenkomst met KAA Gent: twee clubs die willen nagaan waar ze zich op de Europese kaart bevinden.