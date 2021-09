De Buffalo's boekten een eerste belangrijke zege voor groepswinst in de Conference League.

Oogstrelend voetbal was het helemaal niet, wat de Buffalo's opvoerden in Tallinn bij het plaatselijke FC Flora. De voorafgaande waarschuwing van coach Hein Vanhaezebrouck dat de Esten zouden terugvallen op een strakke organisatie, met fysieke stevigheid en ook dat ze weinig tegendoelpunten slikken, klopte volledig.

...

Oogstrelend voetbal was het helemaal niet, wat de Buffalo's opvoerden in Tallinn bij het plaatselijke FC Flora. De voorafgaande waarschuwing van coach Hein Vanhaezebrouck dat de Esten zouden terugvallen op een strakke organisatie, met fysieke stevigheid en ook dat ze weinig tegendoelpunten slikken, klopte volledig. Vandaar zijn keuze voor veel meer verticaliteit in het eigen spel en de inbreng van ballenafpakker Elisha Owusu, linkerflank Christopher Opéri, debutant in de spits Darko Lemajic en linksback Bruno Godeau. Daardoor kregen Julien de Sart, Núrio Fortuna, Tarik Tissoudali en Joseph Okumu rust.Net zoals destijds al gebeurde bij KV Kortrijk (met Elimane Coulibaly en Ivan Santini) greep de Gentse trainer terug naar twee torens voorin, met Laurent Depoitre en Lemajic. Het leverde uiteindelijk een nipte maar verdiende zege op, waarbij duidelijk werd dat beide diepe spitsen bevoorrading nodig hebben vanop de flanken met goede voorzetten. Op die manier deden ze door de centers van Alessio Castro Montes en op het einde Núrio Fortuna de verdediging al wat pijn, maar nog onvoldoende om te kunnen spreken over echte efficiëntie. Want KAA Gent kwam uit op achttien doelpogingen, waarbij een blind gegeven bal van draaischijf Roman Bezoes uiteindelijk leidde tot de winning goal van Lemajic. De automatismen verder aanscherpen en de concurrentiestrijd verhogen om te kunnen roteren, dat wordt essentieel werk voor de uitgebreide technische staf. De gretige invalbeurt van de balvaste Mboyo Ilombe doet op dat vlak het beste verhopen, net als de spoedige terugkeer van de geblesseerden Vadis Odjidja en Gianni Bruno. Andrew Hjulsager, Sulayman Marreh en Yonas Malede komen voor de winterstop Europees niet in actie, omdat ze niet op de UEFA-lijst prijken.Algemeen manager Michel Louwagie wil via groepswinst - waardoor je in de Conference League rechtstreeks doorstoot naar de achtste finales - straks Europees overwinteren. Maar de wisselvalligheid in de prestaties houdt de naar Gent uitgeweken West-Vlaming terecht bezig. Twee verplaatsingen (zondag naar KV Kortrijk, donderdag bij RSC Anderlecht) moeten de magere 7 op 18 in competitieverband doen vergeten. Maar ook daarvoor zal meer offensief en defensief opportunisme nodig zijn. Want zelfs Anorthosis Famagusta en zeker FK Partizan Belgrado zullen hun vel duur verkopen.