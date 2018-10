KAA Gent kiest voor 'specialist' Peter Verbeke als sportmanager

Een afscheid in mineur werd het voor Peter Verbeke, want bij blauw-zwart kon er geen woord van dank van af. Vorige week donderdag verscheen op de website van Club Brugge een heel sec bericht: 'Vandaag werd een einde gesteld aan de overeenkomst met de scoutingcoördinator. Peter Verbeke onderhandelt met KAA Gent. Hij trad in dienst in 2013 als Academy scouting coördinator. Sinds 2015 bekleedt hij deze functie voor de A-kern, in ondersteuning van Raymond Mommens, Kenneth Brylle, Peter Van Wambeke en Joachim Vercaigne.'

Michel Louwagie, de algemeen manager van KAA Gent, bekijkt het anders. 'Ik versta hun ontgoocheling', zegt de West-Vlaming. 'Er zijn nu eenmaal niet zo veel specialisten in de materie. Ook in het bedrijfsleven gebeuren die overgangen geregeld.'

'Een tiental jaar geleden solliciteerde Peter al eens bij ons. Wij vonden hem dan, ondanks zijn master in law/gezondheidsrecht en als specialist sportrecht, nog te jong en iemand met te weinig ervaring. Maar we bleven hem wel opvolgen.'

Verbeke komt in de plaats van Patrick Turcq, die in april 2016 voor vijf jaar overkwam van KV Kortrijk, maar in januari 2018 teammanager werd en met wie de samenwerking in juni van dit jaar met onmiddellijke ingang werd beëindigd.

Het takenpakket van Verbeke wordt een stevige kluif. 'De rekrutering van de eerste ploeg, de jeugd, hun methodologie, geheel het Buffalo Talent Center en het project Elk Talent Telt superviseren', somt Louwagie op. 'Maar ook meehelpen met alle directieleden die nu al betrokken zijn bij het sportieve luik. Peter zal dus in nauw contact staan met de voorzitter en mezelf. We hadden met Tim Taveirne al een scouting manager. Alleen bleek één man daarvoor te weinig. Hopelijk kunnen we dat met de komst van Peter oplossen, naar de komende transferperiode toe.