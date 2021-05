Met Hein Vanhaezebrouck, die hen uiteindelijk naar Europees voetbal leidde, aan het roer zal de koers van KAA Gent vanaf komende zomer behoorlijk gaan wijzigen. Een woordje uitleg.

De afgelopen maanden moest je een goede verstaander zijn om de (verborgen) boodschappen te begrijpen die Hein Vanhaezebrouck gaf over de wisselvallige prestaties van de Buffalo's. De 57-jarige West-Vlaming liet eind januari al uitschijnen dat - bij gebrek aan fysieke voorbereiding vanwege geen echte winterstopbreak - er beter niet te veel plannen werden gemaakt voor een gunstige eindklassering. Daarvoor beschikte hij naar eigen zeggen over te weinig scorend vermogen, gaf de verdediging nog altijd te veel (onnodige) doelpunten weg en miste hij op het veld leidersfiguren en duelkracht. Tussendoor strooide hij ook opvallend gretig met lof richting zijn voormalige assistent Karim Belhocine, hoofdcoach bij Charleroi, en zijn oud-poulain Nicolas Raskin.

...

De afgelopen maanden moest je een goede verstaander zijn om de (verborgen) boodschappen te begrijpen die Hein Vanhaezebrouck gaf over de wisselvallige prestaties van de Buffalo's. De 57-jarige West-Vlaming liet eind januari al uitschijnen dat - bij gebrek aan fysieke voorbereiding vanwege geen echte winterstopbreak - er beter niet te veel plannen werden gemaakt voor een gunstige eindklassering. Daarvoor beschikte hij naar eigen zeggen over te weinig scorend vermogen, gaf de verdediging nog altijd te veel (onnodige) doelpunten weg en miste hij op het veld leidersfiguren en duelkracht. Tussendoor strooide hij ook opvallend gretig met lof richting zijn voormalige assistent Karim Belhocine, hoofdcoach bij Charleroi, en zijn oud-poulain Nicolas Raskin. In de officiële communicatie werd echter nooit gesproken over de grote coronagolf die zijn spelersgroep (net als KAS Eupen, Waasland-Beveren, RE Mouscron, Club Brugge en R Antwerp FC) onderging, waarbij Elisha Owusu en Sulayman Marreh het zwaarst werden getroffen. Een bewuste keuze, want samen met zijn technische staf wilde de trainer de druk weghouden van zijn selectie, die mentaal en sportief zware klappen moest incasseren door de veelvuldige trainerswissels ( Jess Thorup, László Bölöni, Wim De Decker en uiteindelijk Hein Vanhaezebrouck vanaf december vorig jaar). Hen beschermen, ondertussen een betere organisatie op poten zetten en het aantal clean sheets voor doelman Sinan Bolat verhogen, duidelijke afspraken maken bij balbezit en -verlies, maar ook offensief streven naar een hoger rendement... Dat was het doel. Roman Bezoes leek plots bevrijd (de Oekraïner legde rond de winterstop nog opties uit Turkije en Cyprus naast zich neer), Alessio Castro Montes zorgde voor goals en assists, en voorin wierp Roman Jaremtsjoek zich op tot de topschutter van dienst. Maar om de echte balans te vinden en resultaten te boeken in de Europe play-offs moest er worden teruggegrepen naar Matisse Samoise en Yonas Malede. Youngsters met prestatiedrang en winnaarsmentaliteit, die volgens de hoofdcoach en het clubmanagement straks nodig zijn voor de structurele heropbouw bij de Buffalo's. Want net als in 2015 - toen er onverwacht kampioen werd gespeeld - kiest Vanhaezebrouck liever voor onbekende spelers die taakbewust alles goed uitvoeren (vandaar de keuze voor Bruno Godeau als linkerverdediger) dan goedbetaalde profs die soms te veel risico's in hun spel leggen of de opdrachten niet consequent volgen. Vandaar dat er ook wrijvingen bestaan met aanvoerder Vadis Odjidja (32). De middenvelder kreeg in mei vorig jaar een aangepast lucratief contract tot 2023 van voorzitter Ivan De Witte, geldt als uithangbord voor de eigen aanhang, strooide nooit eerder met zo veel assists als de afgelopen maanden, maar heeft bij balverlies moeite met zijn positiespel en blijft bijzonder blessuregevoelig. Een geniale ingeving kan worden gevolgd door nonchalance of ongepaste lichaamstaal, wat irritatie opwekt. Een dominante persoonlijkheid als Vanhaezebrouck werkt het liefst met spelers die kneedbaar zijn. Maar of er straks veel financiële ruimte zal zijn voor nieuwkomers valt te betwijfelen. Om de licentie voor volgend seizoen te behalen, lieten general manager Michel Louwagie en operationeel directeur Sébastien Ronsse door de commissie noteren dat er tijdens de transferperiode van juli-augustus 2021 voor 15 miljoen euro aan voorziene uitgaande transfers zullen gebeuren. Jaremtsjoek heeft een marktwaarde van 13 miljoen euro en kreeg de belofte om na het EK bij een juist bod te mogen vertrekken. Bij het lijstje vertrekkers kan wellicht ook de Duitse U21-international Niklas Dorsch worden toegevoegd. De middenvelder verdween de afgelopen weken uit het basiselftal, maar speelde zich in de kijker van heel wat Bundesligaclubs. Om nieuwe spelers naar KAA Gent te loodsen, wordt gerekend op sportief manager Tim Matthys. Voor de begeleiding van de beloften wordt Manu Ferrera (die scout wordt) vervangen door Emilio Ferrera. Hij verlaat RFC Seraing, om net als eerder bij Anderlecht en Standard de meer getalenteerde jongeren te laten doorstromen naar de A-kern. Een braakliggend terrein bij de Buffalo's, waar een groepje ( Wouter George, Dylan Mbayo, Mathéo Parmentier, Cederick Van Daele) net als de beloftevolle Nigerianen Adewale Emeka en Chinonso Oladoye nu al extra trainingssessies krijgt richting de groepstrainingen van 16 juni. Emilio Ferrera wordt door iedereen geprezen om zijn vakbekwaamheid en tactische sterkte, maar geldt ook als enorm principieel. Hij bezorgt spelers een enorme workload met zijn videoanalyses en wil alles tot in de kleinste details aanpakken. De vraag is of ze daar bij de Buffalo's al klaar voor zijn. En wat wordt de rol straks voor de machtige spelersmakelaar Mogi Bayat? Kind aan huis in de Ghelamco Arena, door de goede band met Michel Louwagie. Vorige zomer loodste hij zo Alexandre De Bruyn vanuit STVV richting KAA Gent, om nog maar te zwijgen van recordaankoop Núrio Fortuna. Zes miljoen euro werd er versluisd richting de Carolo's voor de Angolese linkerflankspeler, die de afgelopen maanden nooit de verwachtingen kon inlossen.