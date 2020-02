AA Gent heeft donderdag niet kunnen stunten op het veld van AS Roma in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. De Gentenaars speelden aardig mee in de Italiaanse hoofdstad, maar verloren met 1-0.

AA Gent-coach Jess Thorup dropte Laurent Depoitre, die hersteld was van een voetblessure, meteen in de basis, maar de Buffalo's moesten vlug achtervolgen. Verdediger Lustig leverde de bal knullig in en Carles Pérez (13.) lag op de loer om de 1-0 te netten. Gent herpakte zich na de tegentreffer, maar kwam net dat tikkeltje tekort om thuiskeeper Pau Lopez in de problemen te brengen.

AS Roma kwam vroeg in de tweede helft dicht bij de 2-0, maar Kaminksi redde de poging van Smalling. De bezoekers probeerden de bakens wel te verzetten, al lieten ze het in de zone van de waarheid afweten. In het slot ging Roma wat nadrukkelijker op zoek naar een tweede goal. Kaminksi stond echter pal en beperkte de schade tot een tegendoelpunt.

De terugwedstrijd volgt volgende donderdag (27 februari) in de Ghelamco Arena. AA Gent eindigde afgelopen najaar in zijn poule knap aan kop, voor Wolfsburg, Saint-Étienne en Oleksandrija. De Romeinen finishten op de tweede plaats in hun poule, na Istanboel Basaksehir.

