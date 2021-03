Na Elk Talent Telt hebben de Buffalo's een nieuw project met vijftien partnerclubs, waarvan zelfs eentje buiten Oost-Vlaanderen.

Sinds het seizoen 2015/16 ondersteunt KAA Gent, samen met de stad Gent en via zijn succesvolle Foundation met een charter in het unieke sociaal-sportieve project Elk Talent Telt vijftien clubs in de onmiddellijke omgeving voor kwaliteitsvol en geëngageerd voetbal bij jongeren. 'Blue White Network richt zich meer op de sportieve meerwaarde. Het initiatief kwam vanuit onze scoutingcel', legt coördinator jeugdscouting Jefrey Van der Straeten uit. 'De clubs werden ook niet lukraak geselecteerd. Eigenlijk vloeit dit voort uit de perfecte samenwerking die we al anderhalf seizoen onderhouden met KVK Ninove. We halen niet onmiddellijk spelers weg bij hen, maar boeken ook succes in de ruimere omgeving. 'De locatie is dus wel belangrijk, soms strategisch gekozen. Zoals we de optie hebben van KFC Meise, dicht bij Brussel en een grotere agglomeratie. We proberen daar voet aan de grond te krijgen. Hetzelfde verhaal met SK Grembergen. Dat ligt bij Dendermonde, op amper een half uurtje rijden. Qua eliteniveau zijn er daar weinig mogelijkheden in de buurt. Wij hebben als KAA Gent de ambitie om in Oost-Vlaanderen dé pionier in jeugdopleiding te worden.' Van der Straeten gaat verder: 'Wij willen gewoon graag de banden binnen en buiten de stadsmuren nog meer aanhalen. En inzetten op een performante talentdetectie en -ontwikkeling. Alle trainers van onze partnerclubs, van jeugd tot beloften, zullen ons bezoeken om bij te leren van onze knowhow. Wij kunnen hen tips geven. Onze aanwezigheid kan een positieve vibe geven aan hun werking.'