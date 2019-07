Na de 6-3 thuiszege van vorige week, speelt KAA Gent morgenavond de terugwedstrijd tegen Viitorul Constanta van Gheorghe Hagi. Normaal vertrok het vlieftuig om 11u, maar wegens een technisch defect werd de vlucht met vier uur uitgesteld.

Vadis en co hadden in principe omstreeks 10u30 moeten opstijgen op de luchthaven van Oostende maar een technisch probleem hield hen aan de grond. Ze bleven daarop in de kuststad om er te eten en nog wat te rusten. Omstreeks 15u kon de selectie met een ander toestel koers zetten richting Roemenië.

Daar zou Jess Thorup om 17u een training leiden, maar die is nu verlaat. Gent verdedigt donderdag (17u) tegen de ploeg van Gheorghe Hagi een 6-3 overwinning uit de heenmatch.