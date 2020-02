De Buffalo's laten een uitgelezen kans liggen om door te stoten naar de achtste finales van de Europa League, maar willen in België nog iets speciaal realiseren.

Het is de favoriete term van algemeen manager Michel Louwagie sinds 2013. Het creëren en beleven van een momentum, een kansrijke situatie die maar kort duurt. Maar waarbij je die mogelijkheid zo maximaal mogelijk moet benutten. In mei 2015 gebeurde het zo voor een eerste keer, toen KAA Gent onder Hein Vanhaezebrouck voor het eerst in de clubgeschiedenis de titel veroverde, omdat Club Brugge in money time - en door de moeilijke combinatie met Europees voetbal - afhaakte. Een tweede maal vond het plaats in december 2015, bij de 2-1-zege via Laurent Depoitre en Danijel Milicevic tegenover Zenit. De Buffalo's plaatsten zich voor de achtste finales van de Champions League, door na de Russen als tweede te eindigen in groep H, voor Valencia en Ol. Lyon. Een derde mirakel werd gerealiseerd in februari 2017, wanneer op het mytische Wembley in de zestiende finales van de Europa League een stormloop van Tottenham werd afgestopt. En talisman Jérémy Perbet met zijn 2-2-gelijkmaker, na de 1-0-zege in de eigen Ghelamco Arena, zorgde voor een nieuwe emotionele uitspatting.Ook tegen AS Roma leken de sterren gunstig gestemd voor coach Jess Thorup en zijn troepen. Want de Giallorossi, die het moesten rooien zonder hun geblesseerde spelbepalende middenvelder Nicolò Zaniolo, de Guinese krachtbron Amadou Diawara en de Argentijnse stilist Javier Pastore, dat scheelt toch een serieuze slok op de borrel. Alleen is het zo dat je op dit podium, de zestiende finales van de Europa League, telkens weer wordt geconfronteerd met het adagium van ex-coach Patrick Remy, die ooit poneerde: 'Bien jouer, c'est gagner'. Met andere woorden: je mag veel lof krijgen voor het geleverde spel, uiteindelijk telt alleen de zege of de plaatsing voor de volgende ronde.Het verschil tussen een (gezelschaps)spel en de keiharde wetten van (top)sport: daar wint altijd de beste ploeg, die het meest efficiënt omspringt met de aangeboden kansen. Aanvoerder Vadis Odjidja besefte het maar al te goed gisterenavond. Had hij in het Olympisch Stadion van Rome de bal twee keer in de loop meegegeven van Iceman Jonathan David - en niet aan Laurent Depoitre en Roman Bezoes - dan had dat belangrijke uitdoelpunt er voor gezorgd dat het team van Paulo Fonseca een meer risicovolle ingesteldheid en veldbezetting moest hanteren. Nu zaten ze in een zetel, door de 1-0-uitgangspositie - na een foute inspeelpas van routinier Mikael Lustig, terwijl een 'onoplettendheid' (dixit Vadis) in de Ghelamco Arena leidde tot de 1-1-gelijkmaker van Justin Kluivert. KAA Gent ondernam in totaal 22 doelpogingen, waarvan 6 binnen het kader, hetgeen enkel leidde tot een treffer van goudhaantje David. AS Roma verzamelde er 10, waarvan 1 op en in het doel van goalie Thomas Kaminski.Toch mag KAA Gent met opgeheven hoofd het Europese toneel verlaten. Want de Buffalo's begonnen in de tweede kwalificatieronde van de Europa League eind juli al tegen het Roemeense Viitorul. Via AEK Larnaca, HNK Rijeka volgde groepswinst (en een ongeslagen status) tegenover VfL Wolfsburg, AS Saint-Etienne en Oleksandrija.'Voetbal gaat om scoren en winnen', beseft Thorup. 'Dit geloof en dat zelfvertrouwen moeten we nu gaan gebruiken om nog iets speciaals te realiseren dit seizoen.' Zit er dan misschien een nieuw momentum aan te komen? De tweede plaats na PO1 leidt tot de derde kwalificatieronde en de play-offfase van de Champions League. Of willen ze bij KAA Gent nog een andere manier oogsten? Zeker nu de motor van Club Brugge wat begint te sputteren en de ploeg van Philippe Clement - zonder aanjager Ruud Vormer - ook nog een stevige fysieke slag wacht tegenover R Antwerp FC op zondag 22 maart in de finale van de Croky Cup. 'Wait and see', lachte de 50-jarige Deense coach minzaam, die in 2018 stuntte met een kampioenschap voor FC Midtjylland.