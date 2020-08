KAA Gent neemt het in de derde voorronde van de Champions League thuis op tegen het Oostenrijkse Rapid Wenen.

Door de coronacrisis wordt de voorronde over een wedstrijd afgewerkt. De Buffalo's genieten op 15 of 16 september het thuisvoordeel.

De Oost-Vlamingen waren als runner-up van de voorbije editie van de Jupiler Pro League een van de drie reekshoofden in het niet-kampioenenspoor. Daardoor meden ze Benfica en Dinamo Kiev. Naast Rapid Wenen, de Oostenrijkse vice-kampioen (na Red Bull Salzburg), waren ook het Griekse PAOK en het Nederlandse AZ mogelijke tegenstanders.

Bij winst plaatst de ploeg van Laszlo Böloni zich voor de play-offs van het kampioenenbal. Die worden wel met heen- en terugmatchen gespeeld, op 22-23 en 29-30 september. Daarvoor wordt morgen/dinsdag geloot. Als Gent in een van beide voorrondes faalt, wacht als vangnet sowieso de poulefase van de Europa League.

Kampioen Club Brugge is dankzij zijn titel rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

