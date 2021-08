AA Gent heeft zondag op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League met 2-0 de maat genomen van KV Mechelen. Ngadeu en Nurio zorgden voor de doelpunten. Het is voor Gent de eerste competitiezege dit seizoen. Met 4/12 klimt het naar de dertiende plaats. Mechelen heeft als vijftiende één puntje minder.

Gent nam van bij de aftrap het heft in handen in de eigen Ghelamco Arena en Tissoudali en Malede zetten de Mechelse doelman Coucke aan het werk. Een openingstreffer kon niet uitblijven en kwam er ook na 28 minuten. Ngadeu vlamde een hoekschop in het dak van het doel, 1-0. Mechelen was machteloos en kon nog blij zijn met slechts een 1-0 achterstand de rust te halen.

Ook na de pauze veranderde het spelbeeld niet. Odjidja en Tissoudali misten al snel wenkende kansen, Mechelen-coach Wouter Vrancken kon het niet meer aanzien en deed al snel een driedubbele wissel. Invallers Shved en Oum Gouet knutselden zowaar zelfs een Mechelse aanval in elkaar, maar de Kameroener stuitte op Bolat.

De Gentse voorsprong bleef krap en dus werd het in het slot nog spannend. Cuypers vond Bolat nog op zijn weg. Aan de overkant raakte Hjulsager niet voorbij Coucke. In de toegevoegde tijd nam Nurio alle twijfels weg. Hij maakte op de counter de beslissende 2-0.

Eerder op de dag won Standard in de Jupiler Pro League met 0-1 bij Beerschot. Later staan er nog Cercle Brugge-Anderlecht (om 18u30) en Zulte Waregem-Club Brugge (om 20u45) op het programma.

