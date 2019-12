Ihor Plastoen gaat met Roman Bezoes en Roman Jaremtsjoek voor groepswinst in de Europa League tegenover de landgenoten van Oleksandrija.

Haast onafscheidelijk zijn ze op het oefencomplex van KAA Gent in Oostakker, waar je de Oekraïeners Roman Jaremtsjoek (24) en Roman Bezoes (29) vaak over de middag aan dezelfde tafel kan vinden met de Georgiërs Giorgi Kvilitaia (26) en Giorgi Tsjakvetadze (20). 'Haha, de Band of Brothers', schatert centrale verdediger Ihor Plastoen (29). 'Maar wij vormen geen aparte clan of zonderen ons af van de rest. Dat zou coach Jess Thorup ook niet appreciëren. One Team, One Family.'

'We maken veel plezier, het moet niet altijd te serieus zijn. Easy, lekker relax en geen stress wanneer dat kan en mag. Als de focus nodig is, dan zullen wij de eersten zijn om die knop om te draaien. Muziek in de kleedkamer, dat is in Oekraïne uitgesloten. Spelers worden door coaches geacht in hun bubbel te zitten. Ik kom vooral tot rust met wat Russische pop. (grijnst) Ik betwijfel sterk of die tonen jou kunnen bekoren.'

Metamorfose

Plastoen zag zijn landgenoten een metamorfose ondergaan dit seizoen. 'Roman Jaremtsjoek wordt een echte topper', beweert hij. 'Mentaal en fysiek staat hij tegenwoordig ijzersterk, de twijfels zijn volledig weg. En Bezoes kan één van de beste spelers worden in België, door zijn overzicht en positieve agressiviteit als offensieve middenvelder.'

