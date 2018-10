KAA Gent slachtoffert coach Yves Vanderhaeghe

'Een vergadering', zo benoemde Yves Vanderhaeghe zijn bezoek aan de Ghelamco Arena tegenover de camera's van tv-zender VTM, naast de verschillende sportjournalisten en fotografen die waren opgedaagd. De 48-voudige international wist toen al dat zijn avontuur bij KAA Gent er op zat. Na tien speeldagen kwam er een einde aan de samenwerking met voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie. Een symbolisch getal, want het was net het aantal competitierondes dat de ex-middenvelder door oud-voorzitter Marc Coucke was beloofd als evaluatiemoment bij KV Oostende. Alleen hield de zakenman niet zijn woord bij de kustploeg, want op 19 september vorig jaar vloog Vanderhaeghe na een teleurstellende 1 op 21 aan de deur bij KVO.

Een snelle reddingsboei werd uitgegooid door KAA Gent, waar de gepolste kandidaat-overnemers Paulo Sousa, Philippe Clement en Gert Verheyen om verschillende redenen afhaakten. 'Op dit moment is Yves de best mogelijke oplossing', verklaarde voorzitter De Witte bij de voorstelling van Vanderhaeghe op het moderne oefencomplex in Oostakker op 4 oktober. Net als eerder bij KV Kortrijk nam de West-Vlaming over van zijn leermeester Hein Vanhaezebrouck, die de Buffalo's verliet na een rapport van amper 6 op 18, hetgeen leidde tot een teleurstellende veertiende plek.

Vanderhaeghe kreeg van de Gentse bestuurstop als eerste opdracht om bij de eerste twaalf te eindigen. Hij besliste om de verdedigende organisatie op punt te zetten, greep daarvoor terug naar een viermansverdediging en sprokkelde - tot verbazing van velen - 26 op 36. Enkel in de Croky Cup volgde, door onzorgvuldig te roteren, een uitschuiver. Want in Kortrijk ging zijn team met 4-1 onderuit. Een eerste rimpel op het watervlak, want de beker blijft voor KAA Gent de kortste weg naar Europa, altijd de seizoensdoelstelling bij uitstek.

Maar Vanderhaeghe loodste KAA Gent via een onverhoopte vierde plaats na de reguliere competitie wel naar PO1, waar het team door zeges op Anderlecht en Club Brugge begon met 6 op 6. Even snel donderden sommigen van hun nieuwe titelwolk (na het eerdere kampioenschap in 2015) door de 1 op 15 die volgde, een gevolg van de druk die was opgevoerd om absoluut een prijs te halen. Uiteindelijk werd - voor de neus van KRC Genk - alsnog het belangrijke ticket voor de Europa League veroverd door aanvoerder Nana Asare en co.

In plaats van toen afscheid te nemen van de coach, die nooit het volledige vertrouwen genoot, besloot KAA Gent afgelopen zomer om 15 nieuwkomers binnen te halen, terwijl 23 profs de club verlieten. De kassa werd rijkelijk gevuld, toen sterkhouders als Samuel Gigot, Thomas Foket, Moses Simon, Stefan Mitrovic, Peter Olayinka en Samuel Kalu vertrokken definitief naar financieel meer interessante en sportief hoger aangeschreven competities, zelfs Yuya Kubo werd verhuurd aan FC Nürnberg.

De uitschakeling tegen Bordeaux in de laatste voorronde voor de poulefase van de Europa League vormde een zware domper. Vanderhaeghe voelde toen al behoorlijk wat nattigheid, want er werd verwacht dat de coach zijn kwalitatief sterk afgeroomde kern eens boven zichzelf kon doen uitstijgen. Mirakels bestaan niet, wist de coach toen al, zeker als de voorziene meerwaardespelers Vadis Odjidja en Taiwo Awoniyi pas in extremis en met een behoorlijke fysieke achterstand - door een gebrekkige seizoensvoorbereiding - er bij kwamen. Drie opeenvolgende thuisnederlagen (1-2 tegen STVV, 0-4 versus Club Brugge en de pijnlijke 1-5-afgang tegenover KRC Genk) werden Vanderhaeghe na een regeerperiode van amper 369 dagen dus fataal. Want bij de bestuurstop blijven ze er van overtuigd dat er meer rendement te halen valt uit de kern. De nieuwe coach kent best zijn taken: attractief voetbal brengen, met meer grinta en positieve agressiviteit wedstrijden aanvangen, ver geraken in de beker, PO1 halen én een Europees ticket veroveren.