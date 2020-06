Peter Balette is de nieuwe technisch directeur van AA Gent. Dat maakten de Buffalo's woensdag bekend.

De 59-jarige Limburger, die assistent was van hoofdcoach Jess Thorup, krijgt de sporttechnische leiding over de eerste ploeg, de beloften, de jeugdwerking, KAA Gent Ladies, KRC Gent en het project Elk Talent Telt.

'KAA Gent is er van overtuigd dat Peter Balette op die manier een meerwaarde zal betekenen voor de club, vooral sportief ondersteunend voor de algemeen manager, Michel Louwagie. Zijn aanstelling is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van KAA Gent', luidt het.

Balette ondertekende in de Ghelamco Arena een contract voor drie jaar. Gent haalde eerder al Wim De Decker als nieuwe T2.

