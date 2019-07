Na vanavond 22u30 stoppen eindelijk de perikelen rond Europese deelname van de Belgische ploegen. Gent geeft namelijk FC Viitorul Constanta partij in de heenmatch van de tweede voorronde van de Europa League.

Gent begint dus als eerste Belgische club officieel aan het nieuwe voetbalseizoen. Opvallend is dat Laurent Depoitre na twee dagen al meteen in de selectie vertoeft. De spits werd namelijk dinsdag pas voorgesteld, maar mag misschien op speelminuten rekenen aangezien er nog weinig tot geen oefenmatchen op het menu staan.

Strijdvaardig

Niet dat Jesse Thorup echt broodnodig een spits nodig leek te hebben tijdens de voorbereiding. Mamadou Sylla en Roman Yaremchuk scoorde een allegaartje aan doelpunten en verkeren in goede vorm. Daarnaast is het ook uitkijken naar de prestaties van nieuweling Giorgi Beridze en de eerste echte test voor Vadis Odidja als aanvoerder. Hij uitte zich alvast strijdvaardig op de persconferentie: 'Iedereen is opgelucht dat we toch nog Europees spelen. Sinds we het nieuws kregen, ligt de focus volledig daarop.'

De tegenstander is de Roemeense nummer drie FC Viitorul Constanta. Een ploeg dat dit jaar zijn tinnen jubileum viert. In 2009 zette levende legende Georghe Hagi, vader van de nieuwe Genkse speler Ianis Hagi, het project op poten. Hij kan alvast terugblikken op een geslaagd decennium met nationale victorie in zowel de competitie (2016 - '17), de beker en de supercup (2019).

Hagi's Kids

De Maradona van de Karpaten hecht veel belang aan de doorstroom van jeugdspelers en een grondige basisopleiding binnen de eigen club. Het opleidingscentrum van Viitorul is één van de grootste van Oost-Europa. De bijnaam van de club is dan ook niet ontoepasselijk Hagi's Kids.

Het is vooral dat jonge Roemeense talent dat vanavond Gent zal bekampen. Toeval of niet speelden de twee ploegen al eens tegen elkaar in de eerste Europese ervaring van Viitorul uit hun geschiedenis. In de zomer van 2016 ontmoetten ze elkaar een stadium verder dan dit jaar, in de derde kwalificatieronde. Gent veegde de Roemenen met 5-0 van de mat. Coach Hagi is ervan overtuigd dat zoiets niet opnieuw zal gebeuren. 'We hebben nu meer ervaring. We zijn een goede ploeg, hebben goed getraind en zijn in vorm. Ik verwacht een topprestatie', zei de beste Roemeense voetballer ooit vol vertrouwen.