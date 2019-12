Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

De Buffalo's konden sinds april 2017 niet meer winnen in Charleroi, maar plaatsten zich sinds het seizoen 2005/06 wél telkens voor de kwartfinales van de Croky Cup.

Het belooft een stevige clash te worden in de Borinage tussen de huidige nummer 3 en 4 uit de Jupiler Pro League, want zowel SC Charleroi als KAA Gent weet dat de kortste weg naar Europees voetbal verloopt via de Belgische beker.

