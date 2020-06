KAA Gent heeft vrijdag de komst van twee nieuwe spelers bekendgamaakt. Het gaat om de transfervrije Dino Arslanagic en Nurio Fortuna van Charleroi. Maar het huiswerk is nog steeds niet af, meldde de voorzitter.

De 27-jarige Dino Arslanagic komt over van Antwerp, zo werd vrijdag bekendgemaakt tijdens een persmoment in de Ghelamco Arena. Bij Antwerp was hij einde contract. Arslanagic speelde sinds 2017 voor de Great Old, daarvoor speelde hij bij Standard en Mouscron.

Linksachter Nurio Fortuna is een ander paar mouwen. De 25-jarige Angolese international van Charleroi is een dure vogel, want in de media wordt een transferbedrag van meer dan zes miljoen euro genoemd. Daarmee wordt Nurio een van de duurste inkomende transfers ooit voor de Gentenaars en ook de duurste linksachter in de Jupiler Pro League. Nurio speelde sinds 2017 bij Charleroi, nadat hij werd overgenomen van het B-team van SC Braga.

'Binnenkort zitten we hier opnieuw samen. Wij gaan ons verder versterken. Dat is nodig als je wil meespelen in de Champions League en de Belgische competitie. Tijdens onze vorige persconferentie, met de voorstelling van Wim De Decker en Davy Roef, gaf ik al mee dat we met nog nieuws zouden komen. Wel, dat is vandaag dus het geval nadat we de transfers van Dino Arslanagic en Nurio Fortuna hebben kunnen officialiseren', vertelde Ivan De Witte.

Met een steeds bredere kern wapent Gent zich om mee te strijden voor de titel. 'Wij willen vooruit met AA Gent. De financiële middelen die we nu hebben, komen er door het zuinige beleid van weleer. We willen beschikken over een kern die kan meestrijden op vele fronten. De Champions League is er daar één van. We willen daar geen mal figuur slaan. Dan moet je beschikken over de nodige middelen. Het is niet de bedoeling roemloos af te gaan in de CL', vulde Louwagie aan.

Vraag is wel of sterkhouder Jonathan David bij AA Gent blijft. 'De kans is fiftyfifty', vervolgde De Witte. 'Maar het spreekt voor zich dat er een wel meer dan degelijk bod moet komen voor Jonathan David. Ik hoor dat hij nog steeds gretig meetraint met de groep. Het is onze ambitie is om minstens even goed te doen als vorig seizoen. En als het kan beter. Toch is volgens mij Club Brugge nog steeds titelkandidaat nummer een, maar we wapenen ons om zo sterk mogelijk te staan. Zo veel is nu wel al duidelijk. En er is nog meer mooi nieuws op komst.'

