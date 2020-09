De Buffalo's moeten minstens twee keer scoren bij het Oekraïense Dinamo Kiev om de CL-groepsfase te bereiken. Daar slaagden ze dit seizoen nog maar één keer in.

De reddingsboei van de groepsfase in de Europa League, die heeft KAA Gent al. Doordat het in de derde voorronde van de Champions League met veel moeite het Oostenrijkse Rapid Wien (2-1) uitschakelde. Maar tegen de uitgekookte ploeg van de Roemeense veteraan Mircea Lucescu lieten de Buffalo's zich in de heenwedstrijd - nog maar eens - op defensief gestuntel betrappen, waardoor de uitgangspositie (een 1-2-achterstand) bijzonder moeilijk oogt.Vooral omdat de cijfers totaal niet in het voordeel pleiten van aanvoerder Vadis Odjidja en co. Na zeven speeldagen in de Jupiler Pro League is de balans mager met vijf nederlagen en amper twee competitiezeges, telkens met 1-0 (tegen YR KV Mechelen thuis en op verplaatsing bij Royal Excel Mouscron). Bovendien slikte KAA Gent afgelopen zaterdag tegen promovendus OH Leuven weer - kinderlijk eenvoudig - drie tegendoelpunten, hetgeen opnieuw een pak mentaal oplapwerk vergt. De laatste keer dat KAA Gent zelf driemaal scoorde, was op 18 juli, tijdens het oefenduel in en tegen kampioen Club Brugge (2-3 in Westkapelle).Afgelopen zomer werd er door de clubleiding 15,7 miljoen euro geïnvesteerd, om een kern samen te stellen met dubbele bezetting voor elke positie. Dat moest KAA Gent in staat stellen om op drie fronten (Belgische competitie, Croky Cup en de Champions of Europa League) te strijden. Door de winst tegen Rapid Wien verzekerde de vicekampioen zich al van 230.000 euro van de UEFA, maar kwalificatie voor de groepsfase van het kampioenbal geeft recht op een startpremie van 15,25 miljoen euro. Verlies tegen Kiev betekent dat algemeen manager Michel Louwagie 'slechts' 5,25 miljoen euro ziet verschijnen op de bankrekening van de Buffalo's. Daar komt nog het startgeld voor elke deelnemer in de poules van de Europa League bij: 2,92 miljoen euro. 8,17 miljoen euro, dat is nog altijd een wereld van verschil met de CL.Na de twee trainerwissels (de vroege exits van Jess Thorup en László Bölöni) zijn het vooral de supporters die ongelukkig zijn en beginnen te morren. Nadat ze tegen OH Leuven aanvankelijk werden verwend met attractief en sprankelend offensief voetbal, veranderde de toon na 35 minuten en een 0-2-achterstand. Dan kwam weer het Gentse cynisme naar boven. In tegenstelling tot vroeger, toen steevast Louwagie - als eindverantwoordelijke van het aan- en verkoopbeleid - werd geviseerd, moest nu ook voorzitter Ivan De Witte het ontgelden toen de eigen aanhang zijn ongenoegen ventileerde. 'Merci Ivan!' werd gevolgd door 'Kampioenen!', waarop de namen van de populaire ex-trainer Jess Thorup en de teruggehaalde assistent-coach Peter Balette (sinds deze zomer weggepromoveerd tot technisch directeur) werden gescandeerd. Na afloop moest Louwagie aan de hoofdingang van de Ghelamco Arena een geringe supportersgroep sussen. 'Door blessures misten we vandaag vier vaste waarden', verweerde hij zich. 'Een gebrek aan inzet kunnen we de spelers niet verwijten. Denk je dat ik zal slapen vannacht?'Natuurlijk is het gemis van sterkhouders als Vadis, Sven Kums, Roman Jaremtsjoek en Giorgi Tsjakvetadze een valabel excuus. Maar het zorgt anderzijds ook voor veel bezorgdheid intern. Naast de geschorsten Roman Bezoes-Sinan Bolat reisde ook Jaremtsjoek (ook alweer met een transfer in zijn hoofd) niet mee naar Oekraïne. Bovendien is Laurent Depoitre nog altijd niet topfit, terwijl topaankoop Núrio Fortuna, voor 6 miljoen euro overgenomen van SC Charleroi, in een vormcrisis verkeert.De Decker rekent op de terugkeer van de fysiek sterke Michael Ngadeu - ook geen bron van regelmaat de afgelopen weken - en het opportunisme van zijn offensieve spelers (zoalsTim Kleindienstof de onvoorspelbare flankspelers Anderson Niangbo en Osman Bukari) om alsnog voor een mirakel te zorgen.Voorzitter De Witte, met een vijftiende plaats in de Belgische competitie momenteel de gevangene van zijn eigen foute keuzes, beloofde volgens aanvoerder Vadis alvast een ferme premie bij plaatsing. Wie van de sterkhouders neemt straks de handschoen op? En bewijst dat de slogan 'geen woorden, maar daden' nog altijd bestaat.