Een plaats proberen te veroveren bij de eerste acht en zich zo plaatsen voor play-off 2 wordt de dwingende opgave van de Buffalo's.

Met 11 op 24 punten kan Hein Vanhaezebrouck maar moeilijk tevreden zijn over zijn herintrede in de Ghelamco Arena. Vooral de recente 2 op 12 zorgt voor ergernis bij de West-Vlaming, die na de teleurstellende 1-1 bij KRC Genk - 78 minuten met elf tegen tien door de uitsluiting van Carlos Cuesta - uitkwam tot de volgende conclusie. 'Dat er niks nieuws is. We zijn dominant, maar doen er vaak niets mee.'De perfectionist in Vanhaezebrouck heeft het er lastig mee. Na het verloren thuisduel met 0-1 tegen R Antwerp FC, afgesloten met een 60-40-verhouding inzake percentage balbezit en 5-1 qua schoten op doel, kwam de gewezen verdediger met volgende uitspraak op de proppen. 'In analyseren ben ik, zoals jullie wel weten, goed.' Om later al een tipje van de sluier te lichten. 'Je hebt controle, krijgt de meeste kansen, maar we zijn niet efficiënt genoeg. Geluk moet je leren afdwingen. Bovendien heb ik geen overschot aan flankspelers en mis ik vooral scorend vermogen. Je moet dat ruimer zien dan enkel de spitsen. Ook verdedigers kunnen doelpunten maken op stilstaande fasen.'De diepere denkoefening maakte hij al meermaals met zijn technische staf, sportief manager Tim Matthys, voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie. Om de vaak onmachtige ploeg te reanimeren, is naast tempo en constante dreiging vooral iemand met creativiteit maar ook een splijtende doorsteekpass nodig. Vanhaezebrouck moet teleurgesteld vaststellen dat aanvoerder Vadis Odjidja (hamstringletsel opgelopen op 16 december tegen Waasland-Beveren, sindsdien haalde KAA Gent 5 op 15) en goudhaantje Giorgi Tsjakvetadze (knie) al veel langer dan voorzien in de ziekenboeg vertoeven. Roman Bezoes zou een nummer tien kunnen zijn, maar brengt te weinig constante prestaties en mist kwaliteit, waardoor eerder Sven Kums op die positie wordt gezet. Ook Jordan Botaka moest al ervaren dat KAA Gent voor hem te hoog gegrepen is, met als gevolg dat Alessio Castro Montes als rechterflankspeler nagenoeg alles moet spelen. Ten slotte moet de niet-volledig topfitte targetman Laurent Depoitre vaker aan de bak dan voorzien, omdat Tim Kleindienst wel veel meters maakt en voor beweging zorgt maar in de zone van de waarheid - net als het grootste gedeelte van het team - faalt. De kortste weg naar Europees voetbal, het doel van het Gentse bestuur, valt te halen via de Croky Cup. Want met de huidige puntenoogst en het stevige programma (OH Leuven uit, STVV thuis en een verplaatsing naar RSC Anderlecht) is zelfs een plaats bij de eerste acht niet langer zeker. Vanhaezebrouck, die voor zijn aanstelling begin december veel Europese duels - onder andere in de Premier League - zag, moet misschien een voorbeeld nemen aan Jürgen Klopp bij het momenteel zwalpende Liverpool. De Duitse manager poneerde immers na de recente 3 op 15 en de vier opeenvolgende duels zonder scoren: 'Ik zal nog beter moeten duidelijk maken hoe we dit gaan oplossen. Want we missen die laatste tien procent om het op de juiste momenten goed te doen. Ik moet daarvoor zorgen en nog overtuigender worden.'Met andere woorden: topsport vergt nu eenmaal een hoge efficiëntie en precisiegraad.