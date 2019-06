Na centrale verdediger Jan Van den Bergh (Beerschot) is Alessio Castro Montes (Eupen) een nieuwe rechtsback voor de kampioen van 2015.

In januari raakte al bekend dat de linksvoetige Jan Van den Bergh (24) transfervrij kwam. Die principe-overeenkomst werd eind maart omgezet in een definitief contract voor een seizoen. De centrale verdediger stond al een tijdje op de radar van de Buffalo's en overtuigde in de onderlinge bekerpartij op 4 december 2018 (3-0-zege) ook algemeen manager Michel Louwagie, nadat sportmanager Peter Verbeke hem voordien had getipt. Want Van den Bergh was Belg, een linkspoot, voetballend sterk, snel en vrij goed met het hoofd. Enkel moet de 1,89 meter grote Antwerpenaar nog wat power kweken.

Op 9 december vorig jaar vatte Alessio Castro Montes (22) zijn loopbaan pas echt aan. KAS Eupen verloor toen met 2-0 op KAA Gent, maar de rechtsachter kreeg van trainer Claude Makelele complimenten en overtuigde ook anderen in de Ghelamco Arena. De Truienaar bleef de rest van de reguliere competitie staan. De Spanjaard Xavi Molina, tot dan titularis, werd zo naar de bank verwezen.

Opvallend, want in 2017 maakt de zoon van een Spaanse vader - die scout is voor Standard - de overstap van STVV. Hij was toen een aanvallende middenvelder, centraal of op de linkerflank. Hij blijft dat jaar na enkele goeie matchen in de voorbereiding wel wat hangen. Maar één keer komt Castro Montes aan de aftrap, tegen KV Kortrijk. In de andere zes reguliere competitiematchen sprokkelt hij gewoon wat minuten. Makelele beslist echter hem om te turnen tot rechterflankverdediger.

Castro Montes is technisch sterk, beschikt over een goeie pass, kan met zijn fysieke kracht de hele rechterflank afdweilen en heeft ook een uitstekende voorzet. Eupen bood hem nog een contractverlenging aan, maar hij verlengde niet. KAA Gent betaalde meer dan 1 miljoen euro. De Buffalo's hopen dat hij zich even sterk ontwikkelt als Thomas Foket, omdat de Franse vervanger Arnaud Souquet (27) onvoldoende overtuigt.