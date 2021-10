Na de 0-1-zege op Partizan FK staan Vadis Odjidja en co op kop in groep B. Een nieuwe zege in de Ghelamco Arena op 4 november leidt tot een directe plek in de achtste finales.

Bij KAA Gent hebben ze heel wat redenen om best fier te zijn. Het is de enige ploeg die in de Conference League nog kan uitpakken met het maximum van de punten, het klopte zijn rechtstreekse tegenstander voor poulewinst (de eerste verliesmatch in 12 duels voor Partizan FK) en het vijzelde de Belgische coëfficiënt nog wat op.

...

Bij KAA Gent hebben ze heel wat redenen om best fier te zijn. Het is de enige ploeg die in de Conference League nog kan uitpakken met het maximum van de punten, het klopte zijn rechtstreekse tegenstander voor poulewinst (de eerste verliesmatch in 12 duels voor Partizan FK) en het vijzelde de Belgische coëfficiënt nog wat op. In hun 20e officiële match sinds 22 juli, toen met 4-0 werd gewonnen van het Noorse Valerengen, zetten de Buffalo's verder wat ze recent ook tegen Antwerp (1-0-verlies) en KAS Eupen (2-0-zege) in de Belgische competitie al hadden getoond. Veel rust en maturiteit in de ploeg, uitgaan van balbezit (58 procent voor rust) en proberen toe te slaan op het juiste moment. De inbreng van aanvoerder Vadis Odjidja - die in de beginfase wel heel zwaar werd gestraft door de Schotse ref met geel na een vermeende fopduik, ondanks het duidelijke contact met Obradovic - en Giorgi Tsjakvetadze zorgde voor de noodzakelijke balvastheid.Alleen was het creëren van echt doelgevaar lang een probleem. Aan beide kanten trouwens, want na 50 minuten stond het qua aantal doelpogingen nog steeds 0-0. De ploeg van sterspeler Lazar Markovic (ex-RSC Anderlecht) speelde aan een veel te laag tempo en kon op de hobbelige grasmat nooit tonen waarom ze in de eigen Super Liga met 34 op 36 beter doet dan Rode Ster (29 op 33).Dat uitgerekend Sven Kums (met het hoofd, op voorzet van Matisse Samoise) scoorde, zal coach Hein Vanhaezenbrouck deugd hebben gedaan. De West-Vlaming benadrukte recent nog dat de middenvelder een diesel is, die je tijd moet gunnen om maximaal rendement te halen.Iets wat ook geldt voor targetman Laurent Depoitre, creatieve factor Tsjakvetadze en controlerende middenvelder Elisha Owusu, na veelvuldig blessureleed. Bovendien toonde ook het viertal Bolat-Hanche Olsen-Ngadeu-Okumu zich defensief efficiënt, met een nieuwe clean sheet tot gevolg.Hoopgevend is verder dat KAA Gent stilaan op volle sterkte geraakt. Gianni Bruno, Andrew Hjulsager (Europees in de poulefase niet ingeschreven op de lijst, pas in 2022 inzetbaar) en Alessio Castro Montes lijken hersteld van hun letsels, wat de keuzemogelijkheden en de rotatieopties vergroot om de inhaalrace in de Belgische competitie in te zetten en de Europese overwintering te verzekeren.