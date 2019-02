KAA Gent voor dilemma: wiens weg wordt er straks gevolgd?

Zouden voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie net voor de aftrap tegen de Rouches even hebben terug gedacht aan de memorabele KAA Gent versus Standard op 21 mei 2015? Toen pakten de Buffalo's onder succescoach Hein Vanhaezebrouck in de eigen Ghelamco Arena de eerste titel in hun bestaansgeschiedenis, via treffers van aanvoerder Sven Kums en Renato Neto (vanop de stip).

