Ivan De Witte sprak donderdagmiddag in de Ghelamco Arena de verzamelde media toe en de voorzitter van KAA Gent stak zijn ambitie voor komend seizoen niet onder stoelen af banken. Met nieuwe T2 De Decker en aanwinsten Jordan Botaka en Davy Roef moet KAA Gent meestrijden voor de titel.

'Wij zijn al volop bezig aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Eigenlijk zitten we hier bij AA Gent nooit stil. Ook niet in deze moeilijke tijden die we nu meemaken door het coronavirus. Ik wou geen tijdelijke werkloosheid aanspreken voor mijn spelers. Ik wou hen niet hinderen in deze hachelijke periode waarin iedereen het wel lastig heeft. De spelers bleven verder trainen en staan misschien door onze houding nu wel scherper en verder dan ooit', begon voorzitter Ivan De Witte.

De voorzitter staat nog steeds achter het voorstel om de competitie af te werken met 16 ploegen en play-Offs. Meer nog, De Witte wil snoeien naar 14 profclubs in 's lands hoogste klasse.

'Er rijzen nu her en der rechtszaken uit de grond. Zij vervangen zowaar de Play-Offs nu. Dat is ook een sport', meldt Ivan De Witte. 'We zijn uiteindelijk, mede dankzij Michel Louwagie tot een akkoord gekomen. Dat wil zeggen dat wij 16 ploegen blijven behouden in 1A en ook de play-Offs. Ik ben daar steeds voorstander van geweest. Nu ook nog steeds. Eigenlijk wil ik zelfs naar een verdere afbouw en gaan naar 14 teams in 1A. Alleen al om de eindeloze licentieproblematiek die er heerst een halt toe te roepen. Bovendien kan 1B zo verder groeien naar een echte competitie. Trouwens die naam, 1B. Noem dat toch gewoon 2e klasse. Die benaming 1B kan je in het buitenland niet verkopen. Ik blijf erbij, 14 ploegen zou ideaal zijn voor een land als het onze met een beperkte capaciteit aan supporters en sponsors'.

'Terechte runner-up'

Club Brugge is uitgeroepen tot kampioen. AA Gent strandde op de tweede plaats. KAA Gent-manager Michel Louwagie wou op de persconferentie nog even terugkomen op de geruchten dat de Buffalo's die tweede plek in de schoot zou zijn geworpen. 'Kijk eens naar de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Dan stellen we vast dat we zonder meer op Europees niveau de hoogste coëfficiënt haalden. Wij hebben steeds onze status weten te bevestigen. Dan kan je toch niet spreken van geluk? We kijken nu al naar de toekomst. Wij willen onze positie bevestigen.

Voorzitter De Witte wil zelfs nog een stap verder gaan. 'Ik wil dat niet te luid uitspreken maar we willen gaan voor de titel. Er werden hiervoor reeds enkele transfers ondernomen. Wij hebben door de jaren heen een aantal reserves kunnen opbouwen door het strenge beleid dat we voerden. Dat loont nu. Wij trokken enkele versterkingen aan en Odjidja verlengde zijn contract'.

'Hopelijk stadion gedeeltelijk vullen'

KAA Gent is ook economisch al volop bezig met dat volgende seizoen voor te bereiden. 'Ja, wij bereiden het seizoen al grondig voor. In het slechtste geval is dat voetballen zonder publiek. Wij hebben een businessplan uitgewerkt waarbij we dat kunnen doen tot januari 2021 zonder inbreuk te moeten doen aan onze financiële verplichtingen. Dat is één plan. We gaan er evenwel van uit dat, voortgaand op de laatste resultaten, er binnenkort zal kunnen gevoetbald worden met publiek. Dat hopen wij toch. In ons eigen stadion komen we, met de huidige strenge maatregelen, tot een capaciteit van 5.000 man. Dit met anderhalve meter ruimte tussen elke toeschouwer', stelt Louwagie.

In voorbereiding op de nieuwe competitie zijn oefenmatchen noodzakelijk. 'Graag zouden we die voorbereidingsmatchen beginnen spelen in juni. Ook hier hangen we af van beslissingen die boven onze hoofden worden genomen. Wij starten met onze abonnementenverkoop alvast op 3 juni. De klanten die inschreven voor play-Off 1 hebben we aangeboden hun abonnement door te schuiven naar onze Europese matchen. Doen wij het goed in de Champions League, dan kunnen ze daarin 5 matchen komen beleven. Niet slecht toch?', meldt Michel Louwagie.

