De spelers en de staf van KAA Gent zitten vast in Oekraïne nadat een cargovliegtuig crashte in de buurt van luchthaven van Lviv.

Deze morgen om 10 uur plaatselijke tijd moest het vliegtuig van KAA Gent naar België vertrekken. Maar wanneer de spelers, staf en het bestuur van de club aankwamen op de luchthaven van Lviv bleek die deze ochtend gesloten te zijn. Oorzaak: een cargovliegtuig was twee kilometer verderop gecrasht. Daarbij vielen drie doden.

Het kan dus zijn dat de Buffalo's nog wat langer in Oekraïne moeten blijven. En dat is geen goed nieuws voor de Oost-Vlamingen, want zondag staat de 'Slag om Vlaanderen' tegen Club Brugge op het programma. De voorbereiding daarop wordt dus stevig verstoord. Hopelijk voor de club stijgt het vliegtuig deze voormiddag nog op. Volgens de laatste berichten is die kans wel groot.

Gent speelde gisteren 1-1 gelijk tegen Oleksandrija in groep I van de Europa League. Het staat daarmee gedeeld aan de leiding met Wolfsburg met 4 punten uit twee wedstrijden.