De huurling van Leicester City is bij OH Leuven de ideale aanvulling voor Xavier Mercier en Thomas Henry.

Op een lezing in Affligem, dat velen associëren met het lokale bier, laaft het auditorium zich aan de woorden van Marcelo Bielsa. De Argentijnse coach is uitgenodigd door de Belgische voetbalbond om er gedurende twee uur te praten over hoe hij het voetbal ziet. We schrijven de zomer van 2017. El Loco heeft het dan over 'de derde man'. Dat is 'de man die zich vrijloopt om een oplossing te bieden aan diegene die de pass gaat ontvangen. Want vandaag de dag lopen spelers zich vrij om een oplossing te geven aan de man die de pass gaat géven, maar niet aan de man die de pass krijgt. Nochtans is het onmogelijk om dat te verdedigen.' Op het veld van Den Dreef heet de derde man vaak Kamal Sowah (21). Want in de Leuvense choreografie komen de schijnwerpers vaak terecht op de snijdende passes van Xavier Mercier of de goals van Thomas Henry, maar de mooiste dans van de mannen van Marc Brys is er eentje met drie. Toen de Antwerpse coach de leiding nam in Leuven, gaf OHL het balbezit op en installeerde Brys er het meest verticale voetbal uit 1A. Dat wordt meestal uitgevoerd in drie tijden. Eerst krijgt Thomas Henry de bal met de rug naar doel en maakt hij zich breed om het leer bij te houden. De Fransman speelt dan af naar zijn landgenoot Xavier Mercier en op dat moment begint Kamal Sowah aan zijn ren als derde man. De Ghanees met de drie longen biedt zich verschillende keren aan in de diepte en laat zijn team zo toe om op te schuiven richting vijandelijk doel. In theorie staat hij op de flank, maar hij biedt zich in de praktijk aan over de hele breedte van het veld met dank aan het heel flexibele offensief systeem van Brys. En de speler die uitgeleend wordt door Leicester City heeft niet de gebreken van veel jonge spelers in verticaal voetbal, die veel pogingen doen maar slechts zelden slagen. Door zijn gevoel voor ruimte komt hij het strafschopgebied binnen op het gepaste moment. Zijn positionering is bovendien onleesbaar voor de verdedigers van de tegenstander die vaak twijfelen wie zich met hem moet bezighouden. Ondanks zijn voorkeur voor schoten vanop afstand maakt de Ghanees het merendeel van zijn goals in de zestienmeter (zes op zeven). Dat doet hij door de verdediging te verschalken met een ren in de diepte of door zich weg te stoppen wanneer de bal aan de andere kant van het veld is. Met een longinhoud die hem toelaat om in de vier hoeken van het veld aanwezig te zijn, is Kamal Sowah de ideale aanvulling voor het meer statische spel van Mercier en Henry. Het is het bewijs dat in een trio de derde man zeker niet de minst belangrijke is.