Vanaf volgend seizoen zal de ploeg die na 28 speeldagen bovenaan het klassement in de Proximus League staat, promoveren naar 1A. Daarvoor heeft de algemene vergadering van de Pro League vrijdagavond het licht op groen gezet. Ook volgend seizoen bestaat 1B uit acht teams.

De voorbije jaren speelden de acht 1B-clubs twee periodes van 14 speeldagen. De beste van elke periode kreeg een ticket voor de finale, die bestond uit een heen- en terugmatch tussen de twee periodekampioenen. De winnaar van de finale promoveerde naar 1A. Het algemeen klassement na 28 speeldagen was slechts bijzaak.

Lees ook: Pro League beslist: Club kampioen, Waasland-Beveren degradeert

Maar de werkgroep van de Pro League, die zich na de coronacrisis onder meer ook boog over de competitieformats de komende seizoenen, zag dat systeem liever verdwijnen. Het voorstel werd goedgekeurd op de algemene vergadering. Nog steeds zullen de acht ploegen vier keer tegen elkaar spelen, maar de periodetitels spelen geen rol meer. De ploeg die na 28 speeldagen het meeste punten verzamelt, stijgt naar de Jupiler Pro League.

Even was er sprake dat 1B zou aangevuld worden met een aantal beloftenteams, maar dat plan stuitte op te veel verzet. De competitie blijft bestaan uit 8 ploegen, zijnde volgend seizoen Waasland-Beveren, Union, Lommel, Deinze, Seraing en RWDM. Onder OH Leuven, Beerschot en Westerlo bevindt zich nog één promovendus, de andere twee blijven in 1B.

De voorbije jaren speelden de acht 1B-clubs twee periodes van 14 speeldagen. De beste van elke periode kreeg een ticket voor de finale, die bestond uit een heen- en terugmatch tussen de twee periodekampioenen. De winnaar van de finale promoveerde naar 1A. Het algemeen klassement na 28 speeldagen was slechts bijzaak. Lees ook: Pro League beslist: Club kampioen, Waasland-Beveren degradeertMaar de werkgroep van de Pro League, die zich na de coronacrisis onder meer ook boog over de competitieformats de komende seizoenen, zag dat systeem liever verdwijnen. Het voorstel werd goedgekeurd op de algemene vergadering. Nog steeds zullen de acht ploegen vier keer tegen elkaar spelen, maar de periodetitels spelen geen rol meer. De ploeg die na 28 speeldagen het meeste punten verzamelt, stijgt naar de Jupiler Pro League. Even was er sprake dat 1B zou aangevuld worden met een aantal beloftenteams, maar dat plan stuitte op te veel verzet. De competitie blijft bestaan uit 8 ploegen, zijnde volgend seizoen Waasland-Beveren, Union, Lommel, Deinze, Seraing en RWDM. Onder OH Leuven, Beerschot en Westerlo bevindt zich nog één promovendus, de andere twee blijven in 1B.