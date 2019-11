Het bestuur van Anderlecht is al druk bezig met het dossier Nacer Chadli, die slechts gehuurd wordt van AS Monaco.

Nacer Chadli kwam deze zomer via een uitleenbeurt zonder aankoopoptie en dus lijkt een verlengd verblijf in het Astridpark problematisch. De speler zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt: de overeenkomst met Kompany had als doel om weer speelminuten te verzamelen en het spelplezier te hervinden met het oog op het EK (een toernooi dat hij in 2016 gemist heeft).

Tot nog toe is die missie geslaagd. Vorige donderdag (een dag voor hij forfait moest geven voor de verplaatsing naar Rusland), gaf Chadli op de persconferentie van de Rode Duivels een beleefd antwoord op de vraag over zijn toekomst: 'Wat volgend seizoen betreft, daarover kan ik jullie nog niets zeggen. Er is nog geen akkoord in de maak met Anderlecht. We zullen aan het eind van dit seizoen samenzitten met Sporting en met AS Monaco. Ik heb daar geen uitgesproken mening over, ik laat alle mogelijkheden open.'

Twee obstakels

Het bestuur van Anderlecht wil uiteraard graag de koe bij de horens vatten. Een maand geleden vond al een eerste gesprek plaats tussen Michael Verschueren en zijn Monegaskische collega bij de ECA, de European Club Association. De Brusselaars willen graag tot een akkoord komen, maar vandaag is dat nog lang niet in zicht.

Er zijn twee grote obstakels. Ten eerste wil AS Monaco zijn investering van 12 miljoen euro graag helemaal, of toch grotendeels, recupereren. Dat is het bedrag waarvoor Chadli in de zomer van 2018 werd aangetrokken van West Bromwich Albion, voor drie jaar.

Daarnaast zou de speler zelf na het EK graag nog een laatste avontuur aangaan dat zowel sportief als financieel interessant is (door zijn contract bij Monaco is hij verzekerd van 230.000 euro bruto per maand). Thierry Henry, de nieuwe coach van Montreal Impact in de MLS, maakte Chadli destijds mee bij Monaco en wil nu - althans volgens de Amerikaanse media - graag opnieuw samenwerken met de Belgische international.

Bij Impact drukken ze dat gerucht evenwel de kop in. Maar er zullen zeker nog aanbiedingen binnenlopen bij Chadli's makelaar Walid Bouzid (die zich ooit bezighield met de zaken van Freddie Ljungberg bij Arsenal) en die zal vast ook zelf het terrein gaan verkennen.

Gelukkig in België

Het bestuur van Anderlecht geeft te kennen dat het bereid is om een inspanning te leveren die overeenkomt met de transferprijs en het salaris van een speler, wiens doorverkoopprijs, op de leeftijd van dertig jaar, nochtans niet zo hoog ligt. Maar veel illusies maakt men zich niet in het paars-witte huis. 'Het wordt heel moeilijk om hem te houden. Of zelfs onmogelijk.'

Zal het vervolg van het seizoen de huidige tendens bevestigen? Wil hij zich engageren voor een langetermijnproject bij Anderlecht? Onmogelijk om daar al een antwoord op te geven. Op dit moment, en ondanks de tegenvallende resultaten van het seizoensbegin, steekt Chadli niet onder stoelen of banken dat hij gelukkig is opnieuw in België en dicht bij zijn naasten te wonen.

Terwijl Kompany bij zijn komst werd onthaald als de Messias in een paars-witte droom, is het zijn collega bij de nationale ploeg die heel snel de vedette geworden is. Met elegantie en discretie.

Lees de volledige reportage over Nacer Chadli in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 20 november.