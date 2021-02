Club Brugge telt na 25 speeldagen al 14 punten voorsprong op eerste achtervolgers Antwerp en Genk. Kan de regerende kampioen de titel al binnenhalen voor het begin van de play-offs?

Ook tegen Standard stond er opnieuw geen maat op Club Brugge. Onder leiding van Bas Dost, Noa Lang en een herboren Hans Vanaken ging de regerende kampioen vlotjes voorbij de Rouches. Club Brugge wordt door sommige media nu al tot kampioen uitgeroepen, maar zou blauw-zwart ook effectief de titel al kunnen pakken voor play-off 1 begint? Wat is daar nog voor nodig?

Dit seizoen zien de play-offs er wat anders uit dan de voorbije jaren. In plaats van zes deelnemers doen nu slechts vier ploegen mee aan play-off 1. Dat betekent dat er in totaal slechts 18 in plaats van 30 punten te verdienen zijn in de eindstrijd van het kampioenschap.

Maar, en dit is geen onbelangrijk detail, de punten worden wel nog steeds gehalveerd aan het begin van play-off 1. Dat wil dus zeggen dat de leider in de stand al 36 punten voorsprong op zijn achtervolgers moet hebben na de reguliere competitie om de trofee in de lucht te mogen steken.

Club Brugge telt ondertussen 14 punten voorsprong na 25 speeldagen. Met nog 9 matchen te gaan, en dus 27 punten in het verschiet, zou blauw-zwart nog 22 punten voorsprong moeten nemen op Antwerp en co om nog voor play-off 1 de titel te pakken. Een schier onmogelijke taak. Maar als Club zijn voorsprong nog kan uitbouwen, zou de titelstrijd in play-off 1 wel eens snel beslecht kunnen zijn.

Op weg naar recordvoorsprong

Met dubbele cijfers voorsprong naar de play-offs gaan, het gebeurde nog maar twee keer sinds de invoering ervan in het seizoen 2009/10. Tweemaal telde de kampioen van de reguliere competitie twaalf punten meer dan de tegenstand, die vervolgens werd gehalveerd naar zes punten. Anderlecht deed het tijdens de eerste editie en Club ging de Brusselaars achterna in het seizoen 2017/18.

Als vorig seizoen play-offs had gekend, had Club Brugge toen al het record kunnen verbreken. Na 29 speeldagen, met nog 1 wedstrijd te gaan, telde Blauw-Zwart al 15 punten voorsprong op eerste achtervolger KAA Gent. Maar corona gooide roet in het eten. Dit jaar ligt het record dus zeker binnen het bereik van de regerende kampioen. Wie weet kan het zelfs als eerste club een voorpsrong van dubbele cijfers hebben als de punten worden gehalveerd.

