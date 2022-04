De hel van Stayen brandt weer lichtjes. En dat heeft STVV te danken aan een paar onverzettelijke Duitsers op het veld en in de dug-out, een dozijn Japanse spelers en bestuursleden en een legertje nuchtere Belgen die achter de schermen de club doen draaien.

Na een wandeling van enkele kilometers om de spieren los te maken, stuiven de spelers via de ingang van Hotel Stayen richting kleedkamer. Terwijl Aboubakary Koita de koude trotseert met zijn capuchon, paradeert Arnaud Dony doodleuk in een korte broek.

De spelers van Beerschot laten nog even op zich wachten, maar in de kleedkamer hebben kit manager Seba Rodriguez en Kay Michiel de outfits al uitgestald en de shakes klaargemaakt. 'Wij moeten ervoor zorgen dat de spelers enkel aan de match moeten denken', klinkt het. De ruimte heeft zich gevuld met de geur van vers gewassen shirts.Op de vijfde verdieping van het stadion laveren enkele jeugdspelers tussen de tafels van de sponsors en partners van STVV Youth en het huisraad van de cateraar, van waaruit de etensdampen de zintuigen prikkelen. Het diner, dat door corona voor onbepaalde tijd werd uitgesteld, zou later op de avond opgeluisterd worden met een verrassingsact van CEO Takayuki Tateishi.'Waar drinken we op? Op play-off 2!' Zoals bij elke thuiswedstrijd hebben Tateishi en de andere zwaargewichten van het bestuur hun intrek genomen in een van de 21 cosy skyboxen op Stayen. De champagne vloeit rijkelijk terwijl het Yellow Blue businessmenu - hapje van de chef, vitello tonnato, parelhoen vergezeld van lentegroeten met zijn jus van kruiden en een koude sabayon - opgediend wordt.Een uur voor de aftrap trekt Jarne Oyen zijn uitrusting aan en kruipt hij in zijn rol van mascotte Binkie. De levensgrote kanarie is razend populair bij de allerkleinsten en kan ook op veel bijval rekenen van de vrouwelijke supporters.Kristof Hasevoets en Jona-Léan outen zich als fan van Christian Brüls met een gedurfde tekst die geen uitleg behoeft. Het spandoek, een ideetje van de mama, hing er ook al tegen KV Mechelen en het werd toen opgemerkt door Brüls die meteen contact opnam met de community manager van de club.Voetbal is soms een eenzame job. Ryan Sanusi dwaalt af in zijn gedachten terwijl Musashi Suzuki nog lastminute richtlijnen krijgt van assistent-trainer Frank Magerman. Pas vier minuten later dagen de elf gladiatoren van STVV op in de spelerstunnel.STVV staat 1-0 voor, maar Bernd Hollerbach voelt de bui al hangen. Met handen en voeten probeert hij aan zijn staf uit te leggen wat er verkeerd loopt. 'Waarom spelen we constant achteruit?', vraagt Hollerbach zich af. En hij gooit er een Duitse vloek tegenaan. Drie minuten later zou Suzuki zijn eerste doelpunt van het seizoen maken.Stayen loopt niet echt warm voor de komst van Beerschot - op zondagavond blijft de Truienaar liever thuis - maar toch zit de sfeertribune goed vol. De zitjes worden ingenomen door een bont gezelschap van mannen, kinderen, jonge vrouwen en senioren, die springen, waggelen en zingen op het commando van de ultra's van Brigada Hesbania.Tien minuten voor tijd mag Shinji Kagawa ploegmaat Rocco Reitz komen aflossen. Sinds zijn transfer naar STVV eind januari zit de voormalige superster van het Japanse voetbal aan vijf invalbeurten in zeven wedstrijden.Na affluiten barst er een feestje los op het veld. Plots worden de rollen ook omgedraaid: het zijn niet de supporters die de spelers aanvuren, maar het zijn de spelers die met een spervuur aan kreten de fans ophitsen. Met een meute hongerige en uitgelaten Truienaars achter zich mag matchwinnaar Koita zich even uitleven met de luidspreker van de harde kern.Een Japans koppel - diehardfans van Kashima Antlers - en hun 7-jarige spruit Kairi begeven zich na de match naar Tribune Noord. Ze zijn niet op zoek naar de uitgang, maar willen wat bijpraten met Robert Bauer. Want wat blijkt? De Japanners raakten bevriend met de kloeke verdediger van STVV omdat hun kinderen in dezelfde klas zitten.