Maandag 19 oktober, 8 uur stipt. België wordt wakker na een weekend vol Belgisch voetbal. Maar deze keer is het niet zo rustig opstaan als anders, want de Belgische voetbalbond komt al meteen met een statement naar buiten: het wil samen met Nederland en Duitsland het WK vrouwenvoetbal in 2027 organiseren. Voorlopig zijn ze daarmee de enigste kandidatuur, maar de VS en de Scandinavische landen met Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland en Finland toonden ook al interesse. De verrassing is groot, evenals de ambitie en de taken die de bond nog staan te wachten.Te beginnen met het nieuwe format op het WK 2027. Voor de eerste keer zullen er dan 32 landen deelnemen (tot nu waren dat er 24). Daarvoor zullen er zo'n twaalftal stadions nodig zijn, zoals ook het geval zal zijn in Australië en Nieuw-Zeeland waar de editie van 2023 zal doorgaan. 'Het is daarom dat Nederland, dat al meteen na het EK 2017 een nieuw evenement wil organiseren, contact opnam met ons en de Duitse bond', vertelt Katrien Jans, manager van het vrouwenvoetbal bij de Voetbalbond. 'De uitbreiding leverde wat problemen op voor hen en van de drie kanten was iedereen onmiddellijk erg enthousiast over het project. Ook Duitsland, dat eigenlijk het hele toernooi alleen kan organiseren, maar ook al EURO 2024 op de planning heeft staan. We hadden het al aan elkaar gezegd dat als er zich op een dag een opportuniteit voordeed om een groot toernooi te organiseren, we het dan zouden doen. En dit was zo een onmisbaar moment.'Maar welke stadions dan?Voorlopig zijn er wel nog heel wat vragen. De stadions, bijvoorbeeld, die aangeduid zullen worden als gaststeden in België. En hoeveel zullen er ons toegewezen worden? Duitsland en Nederland lijken wat op hetzelfde niveau te zitten qua infrastructuur, maar is dat ook zo in ons land? Een nieuw nationaal stadion is momenteel ook meer een utopie dan een project, dat monddood gemaakt werd door hogere instanties waardoor de hoofdstad van Europa niet op het EK van 2021 vertegenwoordigd is. Charleroi dan misschien? De Zebra's zijn druk bezig met een nieuw stadion voor 22.000 toeschouwers tegen 2024. Dat is natuurlijk een optie, want in Frankrijk bleek het stadion van Reims, met zo'n 20.500 plaatsen, al voldoende om gekozen te worden. De Ghelamco Arena in Gent is al klaar en biedt plaats aan 20.000 mensen. Anderlecht en Standard hebben nog grotere stadions met meer dan 25.000 plaatsen. Brugge, dat wat moeilijkheden kent met het nieuwe stadion nadat de Raad van State de bouw aan de Blankenbergse Steenweg verbiedt, is voorlopig nog een vraagteken. En Antwerp is momenteel de renovatie van het stadion aan het finaliseren. Kortom, genoeg vragen maar ook opties voor de organisatie.'Dat moet allemaal nog in detail besproken worden', verduidelijkt Jans. 'We wachten eerst op de details van de FIFA om te weten te komen wat de criteria zijn, zelfs als we ons zouden baseren op wat in het verleden nodig was. Een ideaal scenario zouden drie stadions in België zijn: één in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In totaal rekenen we op 10 à 12 stadions voor de drie landen. Maar op dit moment is er nog geen enkele stad uitgekozen.'We zijn voorlopig dus nog niet verder dan de aankondiging. Bij de bond geven ze zichzelf nog de tijd tot eind dit jaar om alles in orde te brengen, vooraleer het bid book aan de FIFA gegeven wordt. Dat zou nog voor het WK van 2023 moeten zijn. 'We hebben een groep project leaders, die elke drie weken samenkomt. En iedere zes weken komen we samen met de CEO's van de drie landen', vertelt Jans. 'De praktische zaak moeten we evenwel een tijdje aan de kant schuiven. Nu is het belangrijk om alle punten van het bid book in orde te brengen. Maar het feit dat we elkaar niet in persoon kunnen zien, helpt daar niet bij.'Groeiende interesseDe organisatie van zo'n groot evenement zorgt natuurlijk ook voor een groot podium voor het vrouwenvoetbal in België, een van de prioriteiten volgens de bond. Want de interesse in de discipline groeit van toernooi op toernooi. Met een grote boost tijdens de laatste wereldbeker in Frankrijk, dar werd door een miljard mensen bekeken werd. Een record in de geschiedenis van het wereldkampioenschap (in vergelijking met de vorige editie in Canada een groei van 30%).Naast de stadions en de kijkers, zijn ook de cijfers erg positief (74% va de stadions zat de laatste vol, met records in Nederland, Frankrijk en Engeland). Kortom, door zo'n project te lanceren wil de Belgische bond het The World At Our Feet-project, dat werd voorgesteld in 2019, verderzetten. Daarmee wil de KBVB het aantal leden tegen 2024 verdubbelen, wat overeenkomt met zo'n 80.000 aangesloten meisjes, en de Red Flames wereldwijd bij de beste 8 teams krijgen. En zo probeert het natuurlijk ook België definitief op de kaart te krijgen in het vrouwenvoetbal.