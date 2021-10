Van een volstrekte onbekende is Koaru Mitoma in geen tijd uitgegroeid tot een van de smaakmakers van de Belgische competitie. Een tactische analyse van de Japanner van Union.

Naar het schijnt liggen Junior Sambu Marsoni en Yahya Nadrani er nog wakker van. Het trauma dateert nochtans al van twee weken geleden. Op 16 oktober viel toen in de tweede helft van de match tussen Union en Seraing een zekere Kaoru Mitoma in. Een onbekende voor het grote publiek, maar dat duurde niet lang. Die namiddag deed hij op één helft tijd de match kantelen. Hij maakte de verdediging van Seraing belachelijk en deed de statistiekenmeter ontploffen. Een speler die zo beslissend is op 45 minuten tijd, dat hebben we nog maar zelden meegemaakt. Zijn verbluffende cijfers deden niet alleen de Metallo's duizelen, ook de kaarten van de type-elf van Felice Mazzu werden opnieuw geschud. Op verplaatsing naar Eupen scoorde hij alleszins weer punten. Met zijn eerste basisplaats toonde hij dat hij een complete speler is. Hij lokte niet alleen de penalty uit die de score opende voor de Brusselaars, maar plooide ooit geregeld terug om zijn defensieve taken uit te voeren. De van Brighton geleende speler zal vanaf nu sowieso elke week in aanmerking komen voor een basisplaats bij een ploeg die op water lijkt te lopen. Loïc Lapoussin mag voor zijn plaats beginnen te vrezen, hoewel het Bart Nieuwkoop was, zijn tegenhanger op de rechterflank, die tegen Seraing geslachtofferd werd voor Mitoma. Met een 0-2-achterstand en een man minder na de uitsluiting van Lazare Amani, moest Mazzu niet lang nadenken over een herschikking van zijn pionnen in de hoop het tij nog te keren. Met 100 procent geslaagde dribbels was de impact van Mitoma groot. Hij maakte drie doelpunten terwijl de stats op slechts 1,11 expected goals bleven steken. De Japanner was betrokken bij alle goeie acties van Union in de tweede helft tegen Seraing. Een verrassing voor menigeen, maar niet voor de lokale supporters. Zij hadden hem eigenlijk al veel eerder aan de aftrap verwacht. Mitoma is een elegante speler en een hyperactieve dribbelaar. In België voeren alleen Mousa Tamari van OH Leuven en Konan N'Dri van KAS Eupen zoveel dribbels uit als de Japanse international. Met Japan scoorde hij op de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer nog in de troostfinale tegen Mexico, die wel met 1-3 verloren ging. Met een schijnbeweging legde hij de verdediging in de luren om daarna de bal in het dak van het doel van Guillermo Ochoa te knallen. Een typisch doelpunt voor een speler die als grootste troef zijn snelheid met de bal aan de voet heeft. In de Japanse Super League vond Mitoma wel vaker de weg naar de netten. In de Belgische competitie speelt hij in een iets meer teruggetrokken positie, maar komen zijn natuurlijke kwaliteiten des te meer uit de verf.