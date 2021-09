De Immobilière Standard, het vastgoedproject achter voetbalclub Standard Luik, heeft een kapitaalverhoging van drie miljoen euro doorgevoerd. Dat bericht La Dernière Heure zaterdag. Het totale kapitaal in de onderneming komt zo op elf miljoen euro.

De kapitaalsverhoging valt samen met de intrede van een een nieuwe aandeelhouder. Ex-speler Junior Edmilson, momenteel aan de slag bij het Qatarese Al-Duhail, zou geïnvesteerd hebben en zo in de voetsporen treden van Rode Duivels Axel Witsel en Nacer Chadli. Dinsdag raakte al bekend dat Standard-voorzitter Bruno Venanzi consultancybureau PwC had ingeschakeld om een nieuwe investeerder voor de club te vinden.

Standard kampt al een tijdje met ernstige financiële problemen. Voor het seizoen 2020-2021 moest de Luikse club zelfs langs het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) passeren om zijn licentie voor het profvoetbal te krijgen.

Standard verkocht zijn stadion al aan de "Société Immobilière Standard de Liège", die werd opgericht door Bruno Venanzi.

In augustus 2020 vond Standard een akkoord met de zakenman François Fornieri om gedelegeerd bestuurder te worden. Enkele maanden later maakte Standard echter bekend dat de onderhandelingen met de investeerder waren stopgezet, zonder hiervoor een reden te geven.

Lees ook: Een duik in de bloedrode boekhouding van Standard

De kapitaalsverhoging valt samen met de intrede van een een nieuwe aandeelhouder. Ex-speler Junior Edmilson, momenteel aan de slag bij het Qatarese Al-Duhail, zou geïnvesteerd hebben en zo in de voetsporen treden van Rode Duivels Axel Witsel en Nacer Chadli. Dinsdag raakte al bekend dat Standard-voorzitter Bruno Venanzi consultancybureau PwC had ingeschakeld om een nieuwe investeerder voor de club te vinden. Standard kampt al een tijdje met ernstige financiële problemen. Voor het seizoen 2020-2021 moest de Luikse club zelfs langs het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) passeren om zijn licentie voor het profvoetbal te krijgen. Standard verkocht zijn stadion al aan de "Société Immobilière Standard de Liège", die werd opgericht door Bruno Venanzi. In augustus 2020 vond Standard een akkoord met de zakenman François Fornieri om gedelegeerd bestuurder te worden. Enkele maanden later maakte Standard echter bekend dat de onderhandelingen met de investeerder waren stopgezet, zonder hiervoor een reden te geven.