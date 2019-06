De Noorse coach Kare Ingebrigtsen (53) leidt vanaf vandaag de trainingen bij KV Oostende. Wat voor iemand is hij?

In juli 2018, een klein jaar geleden, zakte Kare Ingebrigtsen nietsvermoedend af naar een vergadering met het clubbestuur van Rosenborg. Hij was goed geluimd want alles liep op wieltjes. Tussen 2014 en 2018 had de Noorse coach de club uit Trondheim naar drie opeenvolgende titels, twee bekers en twee supercups geleid. En ook in Europa had hij hoge ogen gegooid. In het seizoen 2017/18 had hij in de kwalificatierondes voor de groepsfase van de Europa League Ajax uitgeschakeld.

...